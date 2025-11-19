Girona millora el ritme de vacunació contra la grip i supera les xifres dels dos últims anys
La campanya de vacunació contra la grip a Girona avança aquesta temporada de tardor-hivern a un ritme superior al dels dos anys anteriors. Segons dades del Departament de Salut actualitzades fins a la setmana passada, a la Regió Sanitària de Girona ja s’ha vacunat el 28,46% de la població diana, una xifra que se situa per sobre del 23,73% assolit en el mateix període de l’any passat i del 23,72% de fa dos anys. Tot i aquest augment, la taxa del territori continua lleugerament per sota de la mitjana catalana, que actualment és del 31,47%.
La població diana inclosa dins la campanya d'immunització és la que té més de 60 anys o bé persones de menys edat però amb factors de risc. Des de l’inici de la campanya de vacunació, a finals de setembre, Girona ha mantingut un ritme d’administració de dosis alt i constant. La cobertura global ha passat del 4,82% a la setmana 40 (18.403 dosis acumulades) al 28,48% a la setmana 46, que és la del 10 al 16 de novembre, amb un total de 108.706 dosis administrades, fet que reflecteix un increment progressiu setmana rere setmana. L’impuls més notable es va produir entre les setmanes 42 i 43, quan la cobertura va saltar del 13,84% al 19,44%, coincidint amb l'inici de la campanya general, a mitjans d'octubre. Fins llavors, només es vacunava la població institucionalitzada, embarassades, sanitaris i nens.
Entre les persones de 60 anys o més, el grup amb més adherència, s’ha passat d’una cobertura del 6,33% a la setmana 40 a un 36,03% a la setmana 46, amb 88.898 dosis acumulades. En el grup de 6 mesos a 4 anys, la cobertura també ha avançat de manera constant, del 5,18% inicial fins al 26,09% actual. Pel que fa a les persones amb factors de risc de 6 mesos a 59 anys, la cobertura ha pujat de l’1,08% a la setmana 40 fins a l’11,13% a la setmana 46. En aquest cas, la cobertura és la més baixa.
Aquesta evolució mostra una campanya que avança amb força i que ha triplicat o quadruplicat les cobertures inicials en els principals grups diana, amb increments setmanals especialment intensos entre finals d’octubre i mitjans de novembre.
Augment també a Catalunya
A Catalunya, el Departament de Salut ha constatat un increment molt notable del ritme de vacunació. Segons les dades presentades recentment pel secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, durant les cinc primeres setmanes de campanya es van vacunar de la grip 726.549 persones, és a dir, 175.024 més que en el mateix període de la campanya anterior, un 32% d’increment. Aquest augment és constant des de l’inici de la campanya, amb 4.000 dosis diàries més durant les dues primeres setmanes i fins a 9.000 més diàries amb l’ampliació de la vacunació a les persones de 60 anys o més.
Pel que fa a la protecció contra la covid-19, també s’ha registrat un augment significatiu: 483.452 persones han rebut la vacuna, 79.797 més que en la campanya prèvia, un increment del 20%. Les vacunes utilitzades aquesta temporada estan adaptades a la variant LP8.1.
El 51% de totes les vacunacions —tant de grip com de covid-19— es realitzen amb cita prèvia, mentre que els centres d’atenció primària també atenen una mitjana d’entre 2 i 15 vacunacions espontànies al dia. En total, aquestes visites no programades representen un 17% del conjunt i equivalen a unes 1.190 vacunacions diàries arreu del país.
Contagi estabilitzat
Pel que fa al nombre de casos de la grip a Girona, de moment la circulació del virus es manté en nivell basal i encara no ha entrat en fase epidèmica. Tot i així, el diagnòstic de casos se situa per sobre de les darreres temporades. Segons dades de la setmana passada, l'atenció primària gironina va detectar 377 casos; mentre que en el mateix període de l'any passat en van ser 204.
Segons la previsió del Govern, s'estima que el pic de contagis arribarà pels volts de Nadal, abans que la temporada anterior, quan es va produir a finals de gener.
Actualment, el rinovirus és el tipus de virus més present en les mostres analitzades, molt per sobre de la grip.
