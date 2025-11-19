El Grup Peralada rep el Premi Empresa per la seva presència en diferents sectors
Amb una història plenament arrelada a l’Empordà gràcies al treball i dedicació de diferents generacions engloba diverses marques de reputació internacional
El Grup Peralada ha estat distingit amb el Premi Empresa de Diari de Girona com a reconeixement a la seva trajectòria exemplar, a la seva aposta per la qualitat i la innovació, i al seu compromís ferm amb les persones i amb el territori. Amb una història arrelada a l’Empordà i una visió empresarial oberta al món, el Grup Peralada ha sabut créixer i diversificar-se amb èxit en àmbits tan diversos com el sector vitivinícola, l’oci, la indústria i la cultura. Aquesta diversificació, unida a una gestió moderna i sostenible, li ha permès consolidar-se com un referent econòmic i social tant a les comarques gironines com a nivell internacional.
Peralada és sinòmim del treball generacional. Tal com s’explica des del mateix grup empresarial la seva filosofia es basa en la recerca de la rendibilitat, el benestar dels seus empleats, el suport incondicional a la responsabilitat social i la cultura com a senyal d’identitat. Tot això mantenint els valors i la història de l’empresa familiar que pretenen contribuir en la millora de la societat. Aquests valors l’han portat també a ser un referent territorial que ha traspassat fronteres. Els cognoms Suqué Mateu estan darrere de la història de la marca i són el fonament de la nissaga familiar.
El Grup Peralada engloba actualment vins i caves, els casinos, la marca automobilítsica Hispano Suiza i el festival internacional de música. Precisament, el seu festival nascut l’any 1987 demostra la seva aposta per la cultura i l’espectacle. També té presencia en el sector hoteler i turístic i manté inversions a Europa i Llatinoamèrica.
Qui va pujar a l’escenari per recollir el Premi Empresa va ser Borja Suqué, vicepresident de Peralada & Chivite del Grup Peralada i que exemplifica el relleu generacional i la continuitat de la família al capdavant de l’empresa. Suqué va fer menció durant la seva intervenció a l’arrelament del grup al territori empordanès i va manifestar que el nou celler és el símbol més evident de que es vol seguir apostant de manera ferma per l’Empordà, e l seu paisatge i la seva gent.
