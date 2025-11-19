L’Idibgi veu premiada la seva tasca científica
L’institut manté 25 grups de recerca amb l’objectiu de millorar la salut de les persones
La investigació i la recerca biomèdica té un compromís i un objectiu clar a la demarcació de Girona: la millora de la salut de les persones. I qui ho protagonitza és l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) que sota l’organització de 25 grups de recerca distribuïts en cinc àrees científiques (Cardiovascular i Respiratòria, Metabolisme i Inflamació, Neurociències, Oncohematologia i Salut Mental) agrupa més de 400 persones, entre personal propi i personal adscrit. La seva feina l’han fet mereixedor del Premi Científic atorgat per Diari de Girona amb la voluntat de reconèixer públicament la seva tasca científica.
Els diferents projectes de recerca que ha posat en marxa orientats a la millora del benestar de la ciutadania i la seva producció científica s’ha traduït en la publicació de centenars d’articles en revistes d’alt impacte. A més, l’Institut destaca per la seva aposta per la innovació i la transferència de coneixement, impulsant projectes que permeten traslladar els resultats de la recerca a la indústria i al sistema de salut. Aquest compromís amb la innovació s’acompanya d’una forta vocació divulgadora, amb activitats adreçades a apropar la ciència a la ciutadania i fomentar vocacions científiques entre els joves.
La directora científica de la institució, Marga Nadal va ser l’encarregada de recollir el guardó a l’escenari i va voler recordar la contribució que fan les 350 persones vinculades a la recerca i que, provinents de diferents àmbits, tenen un objectiu comú: millorar la salut de les persones. També va agrair el treball de molts voluntaris que, sovint sense recursos, treballen per transformar les dificultats en reptes a la vegada que va destacar les aliances amb els hospitals comarcals per enfortir el territori.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera
- Per culpa de l'alcohol vaig estar a punt de perdre la vida i els meus fills