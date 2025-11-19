Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Idibgi veu premiada la seva tasca científica

L’institut manté 25 grups de recerca amb l’objectiu de millorar la salut de les persones

El director de Diari de Girona, Josep Callol lliurant el guardó a la directora científica de l’Idibgi, Marga Nadal. | MARC MARTÍ

El director de Diari de Girona, Josep Callol lliurant el guardó a la directora científica de l’Idibgi, Marga Nadal. | MARC MARTÍ

David Céspedes

David Céspedes

Girona

La investigació i la recerca biomèdica té un compromís i un objectiu clar a la demarcació de Girona: la millora de la salut de les persones. I qui ho protagonitza és l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) que sota l’organització de 25 grups de recerca distribuïts en cinc àrees científiques (Cardiovascular i Respiratòria, Metabolisme i Inflamació, Neurociències, Oncohematologia i Salut Mental) agrupa més de 400 persones, entre personal propi i personal adscrit. La seva feina l’han fet mereixedor del Premi Científic atorgat per Diari de Girona amb la voluntat de reconèixer públicament la seva tasca científica.

Els diferents projectes de recerca que ha posat en marxa orientats a la millora del benestar de la ciutadania i la seva producció científica s’ha traduït en la publicació de centenars d’articles en revistes d’alt impacte. A més, l’Institut destaca per la seva aposta per la innovació i la transferència de coneixement, impulsant projectes que permeten traslladar els resultats de la recerca a la indústria i al sistema de salut. Aquest compromís amb la innovació s’acompanya d’una forta vocació divulgadora, amb activitats adreçades a apropar la ciència a la ciutadania i fomentar vocacions científiques entre els joves.

La directora científica de la institució, Marga Nadal va ser l’encarregada de recollir el guardó a l’escenari i va voler recordar la contribució que fan les 350 persones vinculades a la recerca i que, provinents de diferents àmbits, tenen un objectiu comú: millorar la salut de les persones. També va agrair el treball de molts voluntaris que, sovint sense recursos, treballen per transformar les dificultats en reptes a la vegada que va destacar les aliances amb els hospitals comarcals per enfortir el territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents