Més d'un centenar de professionals gironins analitzen l'atenció a les persones amb discapacitat
Han compartit bones pràctiques i han identificat els reptes que afronta el col·lectiu
Cent trenta-cinc professionals dels serveis socials de les comarques gironines han analitzat l’atenció de les persones amb discapacitat, han compartit bones pràctiques i han identificat els reptes que afronta el col·lectiu. Ho han fet en una jornada organitzada aquest dimarts pels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials i Inclusió a Girona.
El delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, i el director territorial del Departament de Drets Socials i Inclusió, David Álvarez, han estat els encarregats a donar la benvinguda als assistents.
La cap del Servei de Valoració de la Discapacitat i la Dependència, Cecília Fàbregues, ha ofert la ponència titulada Línies estratègiques en discapacitat del Departament de Drets Socials i Inclusió. Durant la seva intervenció, ha detallat els eixos principals del Departament en l’atenció a les persones amb discapacitat.
Bones pràctiques i aprenentatges
D’altra banda, s’han compartit bones pràctiques i aprenentatges, amb les intervencions: Com de restrictiu és el centre on treballes?, a càrrec de la Residència Els Til·lers, de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona; 30 anys del Puig. Una història d’inclusió, a càrrec del Centre El Puig, del Consell Comarcal del Pla de l'Estany; Qui té les claus de casa?, sobre el model de vida comunitària de la Fundació El Rusc; i el Programa Cuina 21, sobre alimentació adaptada i dieta texturitzada, a càrrec del Consorci de Sant Gregori.
Per cloure la trobada, el cap del servei d’Atenció a les Persones de Girona dels serveis territorials del Departament, Jordi Solé, ha compartit amb el públic assistent algunes conclusions.
