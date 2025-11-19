Un motorista resulta ferit en xocar amb un cotxe a Porqueres
El SEM l'ha evacuat al Trueta amb una possible fractura al peu
Un motorista ha resultat ferit aquest dimecres en xocar amb un cotxe a Porqueres.
L'accident de trànsit ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí, al carrer de Amadeu Vives.
A la zona s'hi han desplaçat els Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.
El qui ha patit la pitjor part ha estat el motorista que ha resultat ferit de poca consideració, però tot i això, presentava una possible fractura al peu, indiquen els Bombers.
Els sanitaris del SEM l'han evacuat amb ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera