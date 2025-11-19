Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un motorista resulta ferit en xocar amb un cotxe a Porqueres

El SEM l'ha evacuat al Trueta amb una possible fractura al peu

Una ambulància del SEM.

Una ambulància del SEM. / SEM

Eva Batlle

Eva Batlle

Porqueres

Un motorista ha resultat ferit aquest dimecres en xocar amb un cotxe a Porqueres.

L'accident de trànsit ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí, al carrer de Amadeu Vives.

A la zona s'hi han desplaçat els Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

El qui ha patit la pitjor part ha estat el motorista que ha resultat ferit de poca consideració, però tot i això, presentava una possible fractura al peu, indiquen els Bombers.

Els sanitaris del SEM l'han evacuat amb ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents