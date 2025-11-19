Olot dona suport al "Júgut", el joc de taula del parlar de la Garrotxa
El municipi incorporarà el joc a escoles i equipaments i participarà en l’acte de presentació previst per al 29 de novembre
Edicions El Bassegoda ha impulsat l’edició del "Júgut", un joc de taula basat en el parlar de la Garrotxa que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot. La iniciativa neix arran de l’èxit del llibre "El parlar de la Garrotxa", de Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez, i vol traslladar aquest coneixement lingüístic a un format lúdic perquè famílies i grups d’amics puguin jugar-hi d’una manera divertida i entretinguda.
El joc proposa completar un volcà aconseguint cinc anells de fusta pintats a mà mitjançant cinc reptes. Es pot jugar en un sol equip, que haurà d’enllestir un únic volcà, o fins a quatre equips simultanis, amb un volcà per a cada grup. Cada equip ha de tenir com a mínim dues persones: una farà de “trempat”, és a dir, qui dona les pistes, i la resta de membres —la “trepa”— hauran d’endevinar la solució. Després de cada torn, els rols s’intercanvien perquè tots els integrants passin per les diferents funcions. El joc admet entre dos i setze participants, amb equips d’entre dues i quatre persones.
La presentació del "Júgut" serà el dissabte 29 de novembre a les onze del matí a l’Orfeó Popular Olotí, on tindrà lloc una partida–vermut cantada oberta al públic. L’Ajuntament d’Olot hi col·labora i ha anunciat que adquirirà unitats del joc per fer-les arribar als centres educatius i a diferents equipaments municipals de la ciutat. La iniciativa forma part de les propostes de la Regidoria de Llengua Catalana dins la campanya Olot en català, amb la voluntat de mantenir i augmentar l’ús social de la llengua, afavorir-ne l’aprenentatge i promocionar la cultura catalana.
