Salomó Marquès, un referent del món pedagògic i educatiu
El Premi d’Honor vol enaltir la seva defensa desl valors pedagògics i socials que han marcat tota la seva vida professional
«Salomó Marquès té una dimensió més enllà de Girona. És un referent en el món pedagògic a Catalunya i un acadèmic reconegut a tot el món». Aquestes paraules van ressonar ahir a la nit a l’Auditori durant la concessió del Premi d’Honor a la figura del pedagog Salomó Marquès i Sureda i van ser pronunciades pel president del jurat, Joaquim Nadal que va fer una glossa en la que va anar desgranant la trajectòria vital i acadèmica de Marquès que, per un problema de salut, no va poder recollir personalment el premi. Durant la seva intervenció, Joaquim Nadal va posar de manifest la contribució de Marquès no únicament en el camp educatiu sinó en diferents àmbits com l’escoltisme o en moviments socials com Justícia i Pau, entre molts altres. Per Nadal, Marquès ha actuat sempre amb una vocació de servei com per exemple amb la seva vinculació amb el món universitari gironí des de la creació de la UdG fins a convertir-se en catedràtic.
Salomó Marquès i Sureda ha estat guardonat amb el Premi d’Honor en reconeixement a una trajectòria acadèmica i humana dedicada plenament a l’educació, a la recerca històrica i a la defensa dels valors pedagògics i socials que han marcat la seva vida professional. La seva trajectòria ha estat marcada per la coherència, la dedicació i la passió per l’educació. Per aquest motiu, es justifica la concessió d’aquest guardó que vol remarcar precisament un reconeixement a tota una vida dedicada a preservar la memòria pedagògica, promoure el pensament crític i defensar els valors que dignifiquen la tasca docent.coherència, la dedicació i la passió per l’educació. Nascut a L’Escala el 1942 és autor també de nombroses publicacions i llibres tractant temàtiques com la pedagogia o la història. Com a docent, la seva trajectòria ha estat estretament lligada a la Universitat de Girona on ha exercit com a Catedràtic d’Història de l’Educació. Està jubilat i és professor emèrit de la UdG. Moltes de les seves publicacions i recerques històriques que han vist la llum han girat a entorn de l’escola republicana, l’exili del magisteri de Catalunya i l’escola franquista. Seu és per exemple el llibre publicat amb Raimon Portell titulat «Els mestres de la República», un treball molt acurat que ha esdevingut un homenatge a tots els mestres que van treballar, i fins tot donar la vida, per crear una escola nova en temps molt difícils. També amb Portell és autor de «Mare de Déu, quina escola!» i ha participat al llarg de la seva carrera en diferents treballs acadèmics amb altres professors.
Davant la impossibilitat de ser present a l’acte va recollir en nom seu el premi Montserrat Terradas que va llegir les paraules que Salomó Marquès s’havia preparat per a l’ocasió.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera
- Per culpa de l'alcohol vaig estar a punt de perdre la vida i els meus fills