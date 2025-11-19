El somni d’un grup de crítics de cinema es va convertir en realitat
El Cinema Truffaut de Girona, nascut a partir d’un grup de professionals que exercien la crítica cinematogràfica, rep el Premi Cultura pels seus 25 anys
El 1990 un grup de professionals que es dedicaven a la crítica cinematogràfica a Girona van decidir crear un col·lectiu moguts per la seva passió pel cinema. D’aquell col·lectiu que van lluitar per a la projecció de pel·lícules en versió original quan llavors únicament s’imposava el cinema més comercial va néixer amb els anys el Cinema Truffaut. Quan l’històric cinema Modern -en un moment on a la ciutat hi havia nombroses sales d’exhibició- va tancar les seves portes els crítics van aconseguir fer-se amb la gestió del Cinema Truffaut. I aquella història i aquest reconegut els ha portat a celebrar 25 anys i ha rebre el Premi Cultura de Diari de Girona.
Des de l’any 2021 forma part de la xarxa més important del cinema europeu, Europa Cinemas. També és la seu oficial de la FilmoTeca de Catalunya a Girona i des de fa una dècada al costat d altres cinemes d’arreu de l’Estat espanyol, crea i forma part de la xarxa CineArte. Una trajectòria de pel·lícula que es veu recompensada amb aquest reconeixement.
El cinema s’ha consolidat com un referent del cinema d’autor, oferint pel·lícules en versió original i subtitulada que apropen al públic una programació diversa, exigent i de gran valor cultural. La seva tasca no només permet gaudir del setè art, sinó que també fomenta la sensibilització i l’apreciació del cinema com a manifestació artística i cultural.
El president del Cinema Truffaut de Girona, Guillem Terribas, el vicepresident, Paco Vilallonga i Àngel Quintana del col·lectiu de crítics van donar les gràcies per la distinció i van mostrar-se satisfets per una trajectòria que ha arribat ja a 25 anys amb la voluntat de ser un «cinema de poble» que completi a l’oferta comercial cinematogràfica.
