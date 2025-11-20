Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte

La nevada podria arribar als 200 metres, però sense deixar gruix

Una nevada a Agullana, foto d'ariu.

Una nevada a Agullana, foto d'ariu. / @Rai679

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per nevades a l’Empordà fins dissabte. La cota de neu se situarà entre els 300 i 400 metres arribant a baixar als 200 metres per,ò no s'espera que deixi gruix.

Aquest dijous el grau de perill és d’1 sobre 6 tant a l'Alt com al Baix Empordà, però s’incrementarà a 2 sobre 6 demà. El Meteocat adverteix que la cota de neu pot baixar fins als 200 metres pròximes hores.

Segons l’avís de situació meteorològica de perill, les precipitacions en forma de neu poden començar aquest dijous a partir de les vuit del vespre i allargar-se fins a les dues de la matinada de dissabte. Divendres es podrien acumular fins a cinc centímetres per sobre dels 700 metres d’altitud. De matinada per,ò la cota se situarà entre els 300 i 400 metres.

A banda, el vent intens previst per divendres pot generar episodis de borrufa, especialment a les zones més exposades.

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Neucat arran de l'avís meteorològic.

