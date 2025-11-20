La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
L'establiment, de 826 metres quadrats, s'ubica al passeig de Mossèn Lluís Constans
A les comarques gironines, la multinacional holandesa ja té botigues a Girona, Figueres, Palafrugell i Platja d'Aro
La cadena de botigues 'low cost' Action ha aterrat avui a Banyoles, amb un establiment de 826 metres quadrats ubicat al passeig de Mossèn Lluís Constans, 376.
Es tracta del cinquè establiment que la multinacional holandesa obre a les comarques gironines (ja té botigues a Girona, Figueres, Palafrugell i Platja d'Aro), amb 21 establiments a Catalunya i 94 al conjunt de l'Estat, tres anys després de l’obertura del seu primer punt de venda al país.
La botiga compta amb 13 treballadors i obrirà de dilluns a dissabte de nou del matí a nou del vespre.
Action ofereix més de 6.000 articles, des de joguines a manualitats passant per productes de la llar, jardineria, bricolatge i alimentació amb un reclam: "el preu més baix". L'empresa introdueix 150 productes nous cada setmana i "més de dos terços de tots els productes valen menys de dos euros", afirmen.
