Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles

L'establiment, de 826 metres quadrats, s'ubica al passeig de Mossèn Lluís Constans

A les comarques gironines, la multinacional holandesa ja té botigues a Girona, Figueres, Palafrugell i Platja d'Aro

Diverses persones aquest matí al nou establiment.

Diverses persones aquest matí al nou establiment. / Pere Duran/Nord Media

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Banyoles

La cadena de botigues 'low cost' Action ha aterrat avui a Banyoles, amb un establiment de 826 metres quadrats ubicat al passeig de Mossèn Lluís Constans, 376.

Es tracta del cinquè establiment que la multinacional holandesa obre a les comarques gironines (ja té botigues a Girona, Figueres, Palafrugell i Platja d'Aro), amb 21 establiments a Catalunya i 94 al conjunt de l'Estat, tres anys després de l’obertura del seu primer punt de venda al país.

La botiga compta amb 13 treballadors i obrirà de dilluns a dissabte de nou del matí a nou del vespre.

Action ofereix més de 6.000 articles, des de joguines a manualitats passant per productes de la llar, jardineria, bricolatge i alimentació amb un reclam: "el preu més baix". L'empresa introdueix 150 productes nous cada setmana i "més de dos terços de tots els productes valen menys de dos euros", afirmen.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
  2. La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
  3. La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
  4. La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
  5. L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
  6. Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
  7. Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
  8. Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?

L’Institut Jaume Vicens Vives guanya la Beca Girona Premi d’Europa amb el projecte “Avaluem”

L’Institut Jaume Vicens Vives guanya la Beca Girona Premi d’Europa amb el projecte “Avaluem”

Condemnen el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets

Condemnen el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La vinya i l'oli protagonitzen una nova jornada agroalimentària de Roses

La vinya i l'oli protagonitzen una nova jornada agroalimentària de Roses

Les exportacions gironines creixen un 8,3% al setembre i ja freguen els 6.400 milions en l'acumulat de l'any

Les exportacions gironines creixen un 8,3% al setembre i ja freguen els 6.400 milions en l'acumulat de l'any

La Fúmiga actuarà al fòrum romà d'Empúries dins del festival Portalblau en la gira de comiat

La Fúmiga actuarà al fòrum romà d'Empúries dins del festival Portalblau en la gira de comiat

Detenen dues persones per cultivar 1.828 plantes de marihuana a Tossa de Mar

Detenen dues persones per cultivar 1.828 plantes de marihuana a Tossa de Mar

Un agent financer adverteix els que tinguin una hipoteca per al 2026: "Alerta"

Un agent financer adverteix els que tinguin una hipoteca per al 2026: "Alerta"
Tracking Pixel Contents