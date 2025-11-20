El Consell del Ripollès aprova uns pressupostos que superen els 14 milions d’euros
L’oposició s'hi absté, tot i lamentar que no hagin contemplat cap de les propostes que va presentar
El ple del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar dimarts al vespre un pressupost de 14.047.731 euros per 2026, augmentant en un 4,36% el d’aquest exercici, que era de 13.460.758. El capítol més destacat és el de les inversions, que passa de 250.000 euros a 1.075.859, amb un significatiu nombre de beneficis destinats a la sostenibilitat a la comarca. Una planta fotovoltaica a l’abocador clausurat Ripollès 3 que hi ha Les Llosses, servirà no només per dotar d’autonomia energètica als equipaments de supervisió i manteniment d’aquest equipament, sinó també per reduir l’aportació anual que hi fan els Ajuntaments. També s’ha previst un nou compactador, per fer més eficient la recollida de residus, sobretot a municipis petits.
Altres aspectes d’aquest augment en inversions, servirà per revertir la remodelació de la planta baixa de la seu del mateix Consell Comarcal, que amb 195.809 euros modernitzarà un espai que vol guanyar en polivalència per funcionar com a centre de coordinació pels municipis en casos d’emergències. Una part significativa també es vol destinar a combatre les addiccions entre els joves, que tindrà una partida de 39.000 euros, tal com va exposar el conseller responsable d’Hisenda, el santjoaní Sergi Albrich. Les ajudes al menjador social, i al transport escolar, seran altres àmbits en l’augment pressupostari.
Nul·la voluntat de diàleg
L’oposició va lamentar la nul·la voluntat de diàleg del govern comarcal. El conseller de Junts i alcalde de Campdevànol, Oriol Lázaro, va especificar que de totes les propostes que el seu grup va presentar als pressupostos, no n’havien incorporat cap ni una. La iniciativa comarcal es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern format per ERC, PSC i CUP, amb la complicitat dels Independents del Ripollès, i les abstencions de Junts, Aliança Catalana i MES. Malgrat l'amenaça que va fer la consellera i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols (Aliança), de buscar alternatives a la recollida comarcal de residus, no es va debatre sobre aquesta temàtica durant el plenari de novembre.
