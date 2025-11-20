Els pescadors gironins, pendents de Brussel·les
Diverses embarcacions han arribat al límit de jornades i es troben aturades als ports gironins
El sector pesquer del Mediterrani es reuneix aquest dijous amb la Comissió Europea, el Ministeri i la Generalitat
Els pescadors gironins afronten un dels trams més delicats de l’any amb moltes embarcacions amarrades als ports després d’haver exhaurit els dies de pesca disponibles. La situació coincideix amb la campanya prèvia a Nadal i ha encès les alarmes tant al sector com a les administracions, que reclamen flexibilitzar urgentment el nombre de jornades.
Aquest dijous, representants del sector pesquer del Mediterrani es reuniran a Barcelona amb alts càrrecs de la Comissió Europea, del Ministeri d’Agricultura i de la Generalitat per analitzar les restriccions actuals. La trobada se celebrarà a la delegació del Govern espanyol i comptarà amb la presència de la directora general d’Afers Marítims i Pesca de la CE, Charlina Vitcheva, i de la secretària general de Pesca, Isabel Artime. Per part del sector hi assistirà, entre d’altres, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que veu la reunió com un espai clau per “debatre els principals temes d’interès en un moment especialment rellevant per a la flota d’arrossegament”.
130 jornades de treball
D’acord amb les quotes del 2025, Brussel·les va fixar un màxim de 130 jornades de treball per a les embarcacions del Mediterrani, un topall que una part important de la flota catalana ja ha esgotat. Segons la Federació Nacional Catalana de Confraries, un 80% de les barques d’arrossegament estan ara mateix aturades perquè han consumit els dies disponibles o perquè en tenen molt pocs per poder sortir amb garanties.
Des de Brussel·les, el ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas, va assegurar dilluns que la Comissió Europea està estudiant “tres fórmules tècniques” per permetre que les embarcacions puguin sumar dies addicionals abans de final d’any. Tot i que la qüestió no figurava a l’ordre del dia del Consell d’Agricultura i Pesca, Planas va reiterar que la flota necessita “una solució com més aviat millor” i va explicar que ja havia traslladat la petició directament al comissari europeu. El conseller d’Agricultura, Óscar Ordeig, també va reclamar “mesures urgents” per evitar que bona part del sector quedi sense activitat en ple desembre.
Embarcacions aturades
A Roses, diverses embarcacions romanen amarrades després d’arribar al límit anual de jornades. L’empresari pesquer i regidor Pere Gotanegra demana que Brussel·les revisi el sistema de gestió vigent, que considera dissenyat “per a un escenari que ja no reflecteix la realitat del Mediterrani”. Segons ell, algunes dades recents apunten a una evolució més favorable del lluç al Golf de Lleó, un element que, afirma, hauria de permetre replantejar les restriccions imposades a la flota. “Els pescadors han complert, el mar respon i la ciència ho confirma. Ara la política ha de respondre també”, assegura. Gotanegra reclama “equiparar-se als 180 dies de pesca que tenen les embarcacions franceses”.
Pel que fa a Palamós, la flota va reprendre dilluns l’activitat després d’un mes de veda biològica inclosa en el Pla de gestió de la gamba. El primer dia van sortir 18 de les 19 barques, però amb un marge molt reduït: a la majoria els queden entre 15 i 20 dies fins a final d’any, segons va explicar el vicepatró major de la Confraria, Francesc Benaiges, a Ràdio Palamós. La situació és encara més complicada en el cas de la gamba vermella, ja que una part important de les embarcacions palamosines ha exhaurit la quota anual.
Les quotes de pesca per al 2026
Paral·lelament, el sector també està pendent del repartiment de quotes de pesca per al 2026. Aquesta mateixa setmana s’han iniciat a Brussel·les les primeres converses entre els 27 estats membre i la Comissió Europea, però la decisió final no es prendrà fins a la reunió prevista per al 11 i 12 de desembre. Abans, el Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de Pesca ha de publicar aquest divendres un nou informe sobre l’estat dels estocs que serà determinant per a la proposta definitiva.
