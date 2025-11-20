Interrompuda la circulació de l'R3 entre Vic i Puigcerdà per una incidència en la infraestructura
El servei s'ha restablert entre Vic i la Garriga cap a les 8.30 hores
La circulació de l'R3 es troba tallada entre Vic i Puigcerdà per una incidència en la infraestructura, i ha quedat restablerta cap a les 8.30 hores entre Vic i la Garriga. Aquesta avaria havia obligat inicialment a tallar la circulació entre la Garriga i Puigcerdà i això havia deixat sense servei tota la línia, ja que a partir de la Garriga està tallada per obres. En el tram que queda tallat per la incidència d'aquest dijous -Vic-Puigcerdà-, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera amb parades a les estacions intermèdies. La incidència afecta el sistema de regulació del trànsit.
