Interrompuda la circulació de l'R3 entre Vic i Puigcerdà per una incidència en la infraestructura

El servei s'ha restablert entre Vic i la Garriga cap a les 8.30 hores

Un tren de la línia R3, en una imatge d'arxiu.

Un tren de la línia R3, en una imatge d'arxiu. / MIQUEL SPA

ACN

ACN

La circulació de l'R3 es troba tallada entre Vic i Puigcerdà per una incidència en la infraestructura, i ha quedat restablerta cap a les 8.30 hores entre Vic i la Garriga. Aquesta avaria havia obligat inicialment a tallar la circulació entre la Garriga i Puigcerdà i això havia deixat sense servei tota la línia, ja que a partir de la Garriga està tallada per obres. En el tram que queda tallat per la incidència d'aquest dijous -Vic-Puigcerdà-, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera amb parades a les estacions intermèdies. La incidència afecta el sistema de regulació del trànsit.

