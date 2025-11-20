Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts denuncia els dèficits urbanístics de les urbanitzacions no recepcionades

L’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, reclama canvis legals per permetre als ajuntaments assumir el manteniment

Natàlia Figueres (esquerra) i Judith Toronjo.

Natàlia Figueres (esquerra) i Judith Toronjo. / EUROPA PRESS

Tony Di Marino

EFE

Maçanet de la Selva

Maçanet de la Selva ha portat al Parlament la problemàtica de les urbanitzacions no recepcionades, nuclis construïts majoritàriament als anys setanta i que arrosseguen dèficits com la manca de xarxa de clavegueram o d’asfaltatge als carrers. L’alcaldessa, Natàlia Figueras (Junts), ha advertit que la legislació actual impedeix als ajuntaments intervenir en aquests espais i ha reclamat que es flexibilitzi el marc normatiu per poder assumir-ne el manteniment.

Figueras ha comparegut aquest dijous al Parlament al costat de la diputada de Junts Judith Toronjo, que denuncia que hi ha “centenars d’urbanitzacions” a Catalunya en la mateixa situació. Segons ha explicat, la llei d’urbanisme impedeix als consistoris realitzar tasques de manteniment en aquests àmbits.

Dos models

A hores d’ara, les urbanitzacions es divideixen en dos models: les recepcionades, de titularitat municipal i amb obres i manteniment a càrrec de l’ajuntament, i les no recepcionades, governades per juntes de propietaris. En aquestes últimes, els consistoris no poden fer millores com asfaltatge o clavegueram perquè la normativa no ho permet sense la recepció prèvia.

Segons Figueras, aquest tràmit és “inviable” per a moltes famílies, perquè comporta un cost aproximat de 12.000 euros per propietari per poder recepcionar la urbanització. “Necessitem que se’ns faciliti poder recepcionar i tenir la titularitat d’aquests espais”, ha conclòs.

TEMES

