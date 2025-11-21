Un 71% de les àrees bàsiques de salut de la Regió Sanitària de Girona són valorades per bones pràctiques
L'Àrea Bàsica de Salut de la Vall d'en Bas encapçala el rànquing català i l'EAP Celrà destaca per l'eficiència en la gestió de fàrmacs
El 71% de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de la Regió Sanitària de Girona han estat reconegudes per les seves bones pràctiques segons la Central de Resultats, un sistema que avalua els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari català. L'ABS de la Vall d'en Bas encapçala el rànquing en atenció primària. L'EAP Celrà destaca per l'eficiència en l'ús i el cost de medicaments, gràcies a un model de gestió de més de vint anys basat en una prescripció ajustada al pacient. Des del Departament de Salut, Olga Pané, destaca que aquestes dades són clau per prendre decisions i millorar el sistema.
El 71% de les àrees bàsiques de salut (ABS) de la Regió Sanitària de Girona han estat reconegudes com a zones amb bones pràctiques segons l'informe de la Central de Resultats presentat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Aquest informe analitza dades d'accessibilitat, adequació, efectivitat, eficiència, experiència d’usuari i de seguretat de quatre àmbits assistencials: atenció primària, hospitalària, atenció intermèdia i salut pública. En total, el 20% de les àrees bàsiques de salut són les que han obtingut els millors resultats de l'any 2026. De les 77 ABS destacades de tot Catalunya, 29 són a la Regió Sanitària de Girona.
El document situa l'ABS de la Vall d'en Bas com la millor de Catalunya, amb una valoració especialment destacada en l'àmbit de l'atenció primària. El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, atribueix aquests resultats "a la implicació i el compromís envers el sistema i la ciutadania dels professionals de la salut", posant en relleu el paper clau de l'atenció primària a la demarcació.
A banda de l'anàlisi general, la Central de Resultats també va presentar experiències de bones pràctiques. Entre aquestes, l'EAP Celrà va ser reconegut pels seus resultats en l'eficiència del cost i ús de medicaments antidepressius, antidiabètics orals, antipsicòtics, hipolipemiants i antibiòtics. El model de gestió del medicament implantat a la regió des de fa més de vint anys, basat en la prescripció acurada i l'avaluació del risc-benefici per al pacient, es consolida així com una pràctica de referència.
Toni Guerrero, farmacòleg de la Gerència d'Atenció Primària a Girona, considera que l'èxit es deu "a un esforç col·lectiu i continu fet a diferents nivells", i recorda que la regió acumula tres dècades d'experiència en un model fonamentat en la relació directa entre farmacòlegs i professionals sanitaris, sessions de revisió de medicació i foment de l'ús de la guia terapèutica electrònica.
Per la seva banda, la metgessa de família de l'EAP Celrà Pili Carmona explica que l'equip treballa amb l'objectiu que cada fàrmac prescrit aporti un benefici real a la persona. Per això revisen periòdicament els tractaments per evitar duplicitats i garantir la màxima seguretat, especialment en persones grans o amb medicació complexa. Aquest enfocament, destaca, "ha permès millorar molt la qualitat de la prescripció i oferir una atenció més segura, eficient i humana".
La consellera de Salut, Olga Pané, subratlla el paper clau de la Central de Resultats per orientar la presa de decisions amb rigor i estimular la millora continua del sistema de salut. Aquest sistema quantitatiu mesura, avalua i difon els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari català.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda