Celebració del Dia de la Seguretat Privada a Girona
Les autoritats premien les trajectòries i actuacions més destacades del sector
Més d’un centenar de professionals de la seguretat privada van participar dimecres en l’acte del Dia de la Seguretat Privada, celebrat a l’auditori Josep Irla de Girona. La jornada, organitzada per la Subdelegació del Govern, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, va comptar amb la col·laboració de la Delegació de la Generalitat, que va cedir l’espai.
L’esdeveniment va estar presidit pel subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramón Rubio, i va reunir autoritats policials i militars, així com representants empresarials i sindicals del sector. Durant l’acte es van lliurar diverses distincions a professionals de la seguretat privada que han destacat per la seva trajectòria o per actuacions rellevants.
Segons dades de la Policia Nacional, a la província de Girona hi ha actualment unes 3.800 habilitacions per exercir la seguretat privada: 338 de director de seguretat, 257 de cap de seguretat, 2.100 de vigilant de seguretat, 519 de vigilant d’explosius, 532 d’escorta privat i 63 de detectiu privat. A més, el territori compta amb 40 centres de formació acreditats i 10 despatxos de detectius.
Pel que fa a les competències de la Guàrdia Civil, hi ha registrades 50 habilitacions de guardes rurals.
