La CUP presenta al·legacions al Pla d’Habitatge de Banyoles per reclamar més gestió pública
El grup critica mancances al document i demana corregir dades, reforçar el parc social i impulsar mesures contra l’especulació
Sumem-CUP Banyoles ha presentat un conjunt d’al·legacions al Pla Local d’Habitatge 2025-2030 amb l’objectiu de “corregir mancances” i introduir mesures que, segons el grup, haurien de reforçar la gestió pública i afrontar amb més ambició la crisi d’accés a l’habitatge que viu la ciutat. El document es va aprovar inicialment el mes de juliol. La formació sosté que el pla “no afronta amb prou valentia la crisi d’habitatge que viu Banyoles” i que “continua prioritzant el mercat privat per sobre del dret a l’habitatge”. La CUP recorda que al ple de juliol ja va advertir que el text es presentava “amb massa pressa i poca participació”, amb només una setmana per revisar-ne les modificacions.
La regidora Sandra Pazos ha assenyalat que “no estàvem d’acord que el pla es portés al ple de juliol sense temps suficient ni debat. El dret a l’habitatge mereix rigor i no improvisació”. Tot i valorar positivament que s’hi hagin incorporat 13 propostes seves, Pazos afirma que el document encara presenta “mancances importants de plantejament”.
Entre les al·legacions, la CUP reclama corregir dades que considera errònies sobre l’evolució del preu del lloguer i actualitzar les xifres del mercat, que —segons el grup— s’han incrementat un 68,89% en l’última dècada, “molt per sobre del que recull el pla”. També denuncien que el document infraestima el nombre d’habitatges buits: mentre que el pla en xifra 281, el grup assegura que les dades disponibles s’acosten als 500.
"Un 46% de la ciutadania no podrà accedir a un habitatge lliure"
Pel que fa a les propostes, Sumem-CUP aposta per reforçar la gestió pública dels habitatges protegits i recuperar pisos buits per destinar-los a la borsa de lloguer social, amb suport econòmic municipal i de la Diputació. També planteja la compra o expropiació de solars buits en mans de grans tenidors o fons voltors per impulsar-hi cooperatives d’habitatge, que consideren una alternativa al model actual. “El pla reconeix que un 46% de la ciutadania no podrà accedir a un habitatge lliure, però en lloc de revertir aquesta situació, continua afavorint els interessos privats. L’habitatge ha de ser un dret i no un negoci”, ha afirmat Pazos.
Finalment, el grup defensa prioritzar la compra d’habitatge existent abans que noves promocions i obrir un debat ampli sobre el model urbanístic de Banyoles. En aquest sentit, reclama revisar el POUM i definir polítiques que “garanteixin realment l’accés universal a l’habitatge”. Amb aquestes al·legacions, la CUP vol que el Pla Local d’Habitatge esdevingui, diuen, “una eina pública, transformadora i alineada amb les necessitats de la majoria social banyolina”.
