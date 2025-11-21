Una iniciativa solidària repartirà regals a 543 infants vulnerables de Girona
El programa "L'Arbre dels Somnis" de CaixaBank arriba a la vuitena edició
El programa "L'Arbre dels Somnis" de CaixaBank permetrà repartir el regal que demanen a les seves cartes a un total de 543 nens en risc de vulnerabilitat de Girona gràcies a una iniciativa solidària.
El programa es canalitza a través de les oficines de CaixaBank, que disposen des d'aquest 19 de novembre de cartes escrites per nens, de fins a 12 anys, que poden estar en risc de pobresa alimentària o en una altra situació de possible vulnerabilitat.
Els clients de l'entitat que vulguin participar a "L'Arbre dels Somnis" s'hauran de dirigir a una oficina de CaixaBank, on se'ls assignarà una de les cartes escrites per un nen en què detallarà el regal concret que desitja per a aquest Nadal. Un cop recollida la carta, els participants tenen fins al 12 de desembre per portar a la seva oficina el regal, que té com a límit un import màxim de 50 euros.
A partir d'aquesta data, CaixaBank i les entitats socials amb les quals col·labora en aquest programa organitzaran la recollida i repartiment dels regals per convertir en realitat la il·lusió dels infants, tenint en compte que per a moltes famílies aquest és l'únic regal que reben gràcies a la cadena de solidaritat que es genera entre els clients de l'entitat.
Més entitats socials i empreses implicades
"L'Arbre dels Somnis" és una iniciativa organitzada per CaixaBank que compta amb la col·laboració de 12 entitats socials de Girona, així com amb el suport d'un total de 8 empreses. Gràcies a les 98 oficines que participen en aquest programa, CaixaBank aconsegueix portar 'L'Arbre dels Somnis' a totes les comarques gironines.
A tota Espanya, es repartiran regals a més de 34.000 nens en situació de vulnerabilitat gràcies a les gairebé 3.000 oficines de CaixaBank, les més de 400 entitats socials de totes les comunitats autònomes i les més de 430 empreses col·laboradores que col·laboren amb la iniciativa.
L'edició del 2025 és la vuitena de "L'Arbre dels Somnis" i la previsió d'atendre les peticions d'un total de 34.525 cartes implica superar un nou rècord de beneficiaris de la iniciativa. Amb aquesta campanya, des de la primera edició el 2018, CaixaBank aconseguirà ajudar a complir els desitjos de més de 220.000 nens en risc de pobresa i exclusió social.
Entre les entitats que hi col·laboren hi ha Salesians Sant Jordi PES Girona i la Fundació Privada Sant Vicenç de Paül de Figueres, que valoren positivament la participació en la iniciativa, tenint en compte l'impacte emocional per als infants.
Una de les clientes de CaixaBank que hi col·labora des de fa anys és Maria Gràcia Roca. "Des que vaig descobrir la iniciativa que hi participo; m'agrada col·laborar en projectes com aquest, ja que no ens costa res implicar-nos tenint en compte l'impacte positiu que es genera".
"Va ser una sorpresa molt gran"
Els infants que han participat en el programa recorden l’experiència com un moment “molt emocionant” i ple d’il·lusió. Mariam encara conserva la nina que va rebre fa anys i explica que iniciatives així fan molt feliç a les famílies que no sempre s’ho poden permetre. Ashley també guarda els patins que va demanar i descriu l’arribada del regal com un record “molt bonic”. En el cas de Rafa, el kit de pintura que va rebre li va obrir la porta a seguir desenvolupant la seva afició i li va donar eines per créixer en l’art. "Va ser una sorpresa molt gran", recorda.
I Delmy, que va obtenir el peluix que tant desitjava, destaca la màgia del moment i la importància de poder demanar un regal que realment els fa feliços. Tots quatre coincideixen que programes com l’Arbre dels Somnis els donen oportunitats que recordaran sempre.
Des d'Acció Social CaixaBank es promouen iniciatives, activitats i campanyes solidàries, algunes en col·laboració amb la Fundació "la Caixa". Gràcies a la seva presència a tot el territori, la seva xarxa d'oficines, la més gran d'Espanya, pot detectar les necessitats locals i ajudar des de la proximitat, així com donar suport a la Fundació "la Caixa" en la canalització de les ajudes econòmiques a les entitats socials. A més, a través de l'activitat financera, l'entitat ofereix serveis i solucions per a tota classe de persones.
