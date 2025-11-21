Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa
Tenia 69 anys i estava vinculat a la política local des de mitjans dels anys 80
Santi Reixach, president del Consell Comarcal i alcalde de la Vall de Bianya, ha mort aquest divendres als 69 anys. Vinculat a la política local des de fa dècades, Reixach ha destact per la capacitat de generar consensos.
Va entrar a l'ajuntament de la Vall de Bianya l'any 1983, assumint la regidoria de Comerç. L'any 2011 va assumir l'alcaldia, càrrec en el que es va mantenir des de l'aleshores. El 2019 va fer un pas més en la política comarcal, assumint la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, càrrec que va revalidar després de les eleccions municipals de 2023. Entre els projectes que va impulsar destaca el Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa, aprovat el 2021 després de més de dues dècades d'espera.
Institucions, companys i veïns han coincidit a destacar la seva bonhomia i el seu estil conciliador. La cerimònia de comiat se celebrarà diumenge a les 13 h a l’església de Sant Josep Obrer de La Canya.
