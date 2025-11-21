La neu enfarina el Ripollès i la Cerdanya
Les estacions d’esquí aprofiten la primera nevada per començar a preparar la temporada
Puigcerdà / Ger / Setcases
La neu ha enfarinat aquest divendres el Ripollès i la Cerdanya en la primera nevada de la temporada. A les cotes més altes de la Vall de Camprodon, com Setcases i Molló, s’hi han acumulat més de 3 centímetres, mentre que a Puigcerdà i altres punts de la Cerdanya ha arribat als 5. Tot i l’episodi, les carreteres no han registrat incidències rellevants.
La nevada al Ripollès
Al Ripollès, la neu ha caigut de manera localitzada però visible. A les cotes més altes de la Vall de Camprodon, especialment a Setcases i Molló, s’hi han acumulat entre 3 i 5 centímetres. La nevada ha estat molt localitzada i no ha calgut circular amb cadenes. La nevada també ha anat acompanyada de cops de vent, el que es coneix com a rufada.
Alguns visitants han aprofitat per trepitjar neu. És la primera nevada de la temporada a la zona. "Ja hi havia ganes", admet la Carme, que té una segona residència a Sant Pau de Segúries. Allà no hi ha nevat i han agafat el cotxe fins a Setcases. "Volíem pujar fins a dalt (Vallter) però la carretera no estava gaire bé i hem decidit parar-nos, almenys trepitjarem neu". "La neu sempre fa il·lusió", assegura la Dolors que aquest divendres ha pujat fins a Setcases per tocar la neu. Venen de Montcada i Reixac i han vingut a passar un cap de setmana a Molló. La seva parella, en Joan Carles, explica que els agrada molt la muntanya i que la intenció seria poder fer raquetes a Vallter aquest dissabte. "La nostra intenció era avui poder anar cap a Prats de Molló i pujar a Ceret (Catalunya del Nord) però aquella part estava més complicat i hem vingut avui aquí a Setcases a veure la neu", detalla.
A Vallter ja han acumulat uns 20 centímetres, si bé l'estació i els accessos avui estan tancats per un tema de seguretat davant les condicions meteorològiques. Oficialment, la temporada d'esquí començarà el 4 de desembre.
A Molló, sorpresos per la nevada
La nevada també ha deixat 5 centímetres a Molló, on la precipitació s'ha activat entre les 8 i 9 del matí. Després ja ha afluixat. El seu alcalde, Josep Coma, ha explicat que els ha agafat "per sorpresa" perquè no havien rebut avís de neu, però sí de vent i fred. Malgrat tot, amb les màquines disponibles s'ha pogut netejar la neu acumulada i no hi ha hagut incidències.
En altres punts com a la Vall de Ribes la nevada també ha enfarinat punts com Ribes de Freser i Planoles. En aquesta última localitat han caigut un parell de centímetres, però després ja s'ha fos i no hi ha hagut incidències.
El transport escolar de la comarca ha pogut funcionar amb normalitat.
La Cerdanya, tenyida de blanc
A la Cerdanya, localitats com Ger o Bolvir també s'han llevat enfarinades, i a Puigcerdà el gruix ha arribat als 5 centímetres. Això ha animat alguns curiosos a desplaçar-se fins a la zona de l'estany de Puigcerdà a fer fotografies. El temporal ha arribat a la Cerdanya de matinada, deixant un mantell fi però uniforme a Puigcerdà, que ha sorprès els veïns més matiners. El descens sobtat de les temperatures, que han arribat a valors negatius destacats, ha afavorit la nevada a les cotes mitjanes. Tot i el paisatge emblanquinat, la visibilitat ha estat bona i els serveis de manteniment han treballat sense complicacions, ja que la capa de neu era prima i poc persistent. Pel que fa a les carreteres, a la Cerdanya no s'han registrat afectacions importants.
Primer avís d’hivern
Als punts més elevats, però, l’episodi ha estat més generós i ha permès a les estacions d’esquí avançar feina. Masella i La Molina han encès aquesta setmana els canons per començar a crear base de neu en els traçats principals, amb la mirada posada en una obertura escalonada de pistes tan bon punt la meteorologia ho permeti. Aquest inici de temporada arriba, a més, sense les restriccions de sequera que en anys anteriors havien limitat la producció de neu.
Ratxa de gairebé 120 km/hora
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divenders el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), en fase d’alerta. Les previsions indiquen que hi pot haver ratxes fortes de vent fins demà al migdia sobretot a l’Empordà, el Pirineu i Prepirineu.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durant tot el dia d’avui anirà augmentant la força del vent de manera progressiva a la zona del Pirineu, el Prepirineu i l’Empordà, arribant al punt àlgid a partir de la mitjanit d'avui i fins al migdia de demà. Es poden superar els 90 km/h i el vent bufarà de component nord.
Aquest divendres ja s'han registrat algunes ratxes importants com la de 117,4 km/hora a Portbou, segons el Meteocat:
- Portbou - coll dels Belitres: 117,4 km/hora
- Pantà de Darnius - Boadella: 85 km/hora
- Navata: 74,5 km/hora
- Roses: 73.8 Km/hora
- Das - Aeròdrom: 63,4 km/hora
- La Bisbal d'Empordà: 63 km/hora
L’episodi podrà afectar especialment les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, així com el Ripollès.
Atès que en diversos punts del Pirineu i Prepirineu també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb. Per aquest motiu, Protecció Civil demana extrema prudència i evitar les activitats d’alta muntanya.
Addicionalment, fins al vespre de dissabte es poden produir onades superiors a 3 metres amb mar de fons de component nord a l'Alt Empordà, a la zona del cap de Creus i cap de Begur.
Per tot plegat Protecció Civil demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, i consultar l’estat de les carreteres i la previsió meteorològica. En els desplaçaments, s’ha de tenir molta precaució perquè es poden trobar obstacles a la via i cal ser prudents en els avançaments i
