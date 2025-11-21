Restablerta la circulació a l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que havia estat tallada per robatori de cable
Retards d'uns 25 minuts a l'R11 per la caiguda d'un arbre a la via entre Figueres i Llançà
La circulació a l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà ha quedat restablerta poc abans de les vuit del matí, després d'haver estat tallada per robatori de cable, segons ha informat Adif. Aquesta incidència havia deixat sense servei tota la línia, ja que a partir de la Garriga està tallada per obres. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre ha durat el tall. Un cop restablerta la circulació, els trens recuperen gradualment les freqüències de pas. D'altra banda, se circula per via única a l'R11 entre Figueres i Llançà per la caiguda d'un arbre a la via. Això provoca retards que poden arribar als 25 minuts en els trens que circulen entre Girona i Portbou, segons indica Adif.
