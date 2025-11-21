El temporal passa de matinada per la Cerdanya i deixa la primera enfarinada a la vall
Puigcerdà rep un mantell de tres centímetres mentre a les cotes altes les estacions comencen a preparar les pistes
Miquel Spa
El temporal de nord ha passat de matinada per la Cerdanya deixant la primera enfarinada de la temporada, que ha estat de fins a tres centímetres a Puigcerdà, a la cota de 1.100 metres. A l’albada, els carrers i teulades del centre i dels barris elevats presentaven un fi mantell blanc que ha sorprès els veïns més matiners, just coincidint amb una davallada notable de les temperatures.
Segons les dades recollides al barri de l’Estació a les 8 del matí pel meteoròleg local Jordi Queralt, el termòmetre marcava –3,5 °C, després d’una mínima nocturna que ha baixat fins als –4 °C. La màxima d’ahir havia estat de 6,3 °C, però l’entrada d’aire fred del nord ha fet retrocedir de forma sobtada els valors tèrmics i ha afavorit la precipitació en forma de neu.
Malgrat la nevada, la visibilitat era bona, i el cel es mantenia completament tapat amb 8/8 de nuvolositat. La humitat relativa s’enfilava fins al 72% aquest matí, mentre que ahir havia baixat fins al 44% a primera hora de la tarda. La pressió atmosfèrica, situada en 1008 hPa, reflectia també el pas del front.
Pel que fa al vent, les darreres 24 hores havien estat dominades pel mestral (321º), tot i que la ratxa més intensa registrada ha estat de 16,6 km/h, de component ONO (299º), a les 11 del matí d’ahir. No es van registrar precipitacions en forma de pluja durant la jornada anterior.
Nevades febles puntuals fins al vespre
La nevada, tot i ser feble i poc persistent, simbolitza l’arribada definitiva de l’hivern a la plana ceretana. Els serveis de manteniment han treballat amb normalitat, ja que la capa de neu no ha causat incidències destacades i s’espera que el sol pugui anar guanyant presència al llarg del dia, si el front es retira.
La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya fixa per aquest matí de divendres cel molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu i la resta de l'extrem nord de la serralada. A la resta del Pirineu i a punts del Prepirineu i del massís del Port, el cel estarà poc o mig ennuvolat. A la resta del país el cel estarà serè en general, tot i que a primeres hores del matí hi haurà alguns núvols baixos entorn de l'altiplà Central. S'esperen nevades al vessant nord el Pirineu i la resta de l'extrem nord de la serralada fins a mig matí i de nou a partir del vespre, mentre que la resta del dia en són probables d'intermitents a punts de muntanya del vessant nord del Pirineu. Seran d'intensitat entre feble i moderada al Pirineu que acumularan quantitats entre minses i poc abundants de neu. A causa del vent hi haurà transport de neu al vessant sud de la serralada i també hi haurà acumulacions irregulars de neu.
Les estacions es posen en marxa
L'episodi de precicipació ha estat més generós a les cotes altes, on les estacions d'esquí comencen a preparar la campanya. Així, a la Cerdanya, aquesta setmana Masella i La Molina han posat en marxa els canons de neu als traçats principals, encetant així les tasques per assegurar una base consistent amb vista a una obertura escalonada de pistes tan bon punt el temps hi acompanyi. Ho fan, a més, amb l’avantatge que aquest hivern la comarca ja no està en situació de sequera, un factor que en temporades anteriors havia obligat a reduir la innivació al mínim imprescindible.
Tot i que la neu produïda utilitza aigua integrada en un cicle de reutilització majoritàriament tancat, les restriccions de fa dos anys van ser significatives: al març del 2023, el Govern va limitar la fabricació de neu a les estacions públiques, permetent-la només en situacions molt excepcionals sota el decret de sequera, segons destaca el web especialitzat Diari de la Neu.
