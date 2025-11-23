Els Mossos que miren al cel: la tasca discreta per controlar els drons a Girona
La Unitat de Drons del cos policial ha detectat 700 vols d’aquests aparells durant el 2025 i ha realitzat 65 serveis a la Regió Policial i no ha aixecat de moment cap denúncia
Els vols de drons han anat augmentant els últims anys i la Unitat de Drons (UDRON) dels Mossos d’Esquadra treballa per controlar-los, especialment en zones sensibles i durant grans esdeveniments. El sotsinspector i cap de la Unitat, Josep Sánchez explica que l’accés a aquests aparells és cada vegada més fàcil: «La gent compra més drons per internet i ens estem trobant que fem més deteccions. Però la normativa és força restrictiva i molta gent no ho sap».
Segons Sánchez, molts pilots desconeixen les limitacions de vol: «Ens passa molt amb turistes que venen a gravar llocs emblemàtics i quan els identifiquem no sabien que no es podia volar». Per això, la UDRON compta amb un grup dins de la Unitat de Seguretat Aèria, equipat amb maletes detectores que localitzen el dron i, sobretot, el pilot i si cal inhibeixen el senyal. El problema és que aquests vols són molt breus: «Pots tenir el punt on és el dron, però quan hi arriba la patrulla pot ser que ja no tinguem senyal», subratlla.
La UDRON fa serveis preventius i dona suport a altres unitats en tota mena d’actuacions
Inhibir el senyal
Les zones de més risc quan es fa volar un dron inclouen manifestacions, concerts, partits de futbol d’alt risc i qualsevol espai amb concentració de persones. En situacions de perill, la Unitat pot arribar a inhibir la comunicació entre el dron i el comandament, tot i que és un últim recurs: «El dron podria reaccionar de forma inesperada si perd el GPS o la bateria». En alguns casos, però, ho han fet «de forma puntual perquè el pilot s’adoni que està en un lloc on no pot volar», i després li retornen la connexió. Aquest estiu, a les comarques gironines, es va detectar un pilot que feia volar un dron des d’un vaixell durant el concurs de focs de Blanes. La policia marítima s’hi va desplaçar i el va identificar.
El perfil dels pilots és molt divers. «Hi ha de tot. Força turistes i també residents que no coneixen tots els requisits» afirma Sánchez que recomana consultar les zones permeses al web d’ENAIRE, l’organisme públic espanyol responsable de la gestió de l’espai aeri civil i del trànsit aeri a Espanya .
Està previst un desplegament regional a l’aeroport deGirona però encara no té data
Recorda per exemple que volar a muntanya pot ser legal si no hi ha restriccions ni persones, però que si el dron té càmera cal registrar-se com a operador a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i portar la placa identificativa. També destaca que volar en ciutats és «bastant complicat» i exigeix permisos previs, inclosa la comunicació a l’Administració. Afegeix que si es vola «per sobre d’edificis cal l’autorització de les persones que hi viuen» i que si un dron grava imatges de dins d’un domicili, jardí o piscina s’estaria «parlant d’un delicte contra la intimitat”.
Pel que fa a les infraccions més detectades, Sánchez assenyala que una de les més comunes és operar un dron sense la placa d’identificació obligatòria, amb el número de registre i les dades del pilot. També és habitual detectar vols en zones urbanes sense la comunicació prèvia exigida de cinc dies. La infracció més delicada, però, és sobrevolar persones: la normativa permet, puntualment, passar sobre individus aïllats, però prohibeix fer-ho sobre concentracions.
La UDRON té uns 15 efectius i pertanyen l’Àrea Aèria dels Mossos, on treballen unes 40 persones en total. Disposen de diversos tipus de drons segons la funció: des de models petits i discrets fins a aparells de 13 quilos capaços de carregar equipament o d’oferir il·luminació per vigilància continuada. «Un helicòpter és molt més aparatós; amb un dron pots obtenir imatges de manera molt més discreta», recorda Sánchez. Que afegeix que la Unitat en té de fins a tres hores d’autonomia i que fins i tot i poden volar fins a 14 quilòmetres, uns aparells que sol fer servir per fer vigilàncies en línies ferroviàries per evitar robatoris de coure; desembarcaments de droga a la costa i també n’usen en dispositius on fan vigilància estàtica durant molta estona.
700 vols i cap denúncia
La UDRON combina tecnologia i discreció per prevenir riscos sense comprometre la seguretat ciutadana. Com diu Sánchez, la majoria de serveis són preventius i dona suport a altres serveis policials, també dona suport en entrades i registres judicials, recerques de desapareguts o tasques de protecció de personalitats.
A la Regió Policial de Girona, ha fet fins a l’octubre uns 65 serveis aquest 2025, principalment en suport a Unitats de Seguretat Ciutadana (14), entrades i registres judicials (13) i plantacions de marihuana (6). En el cas dels cultius, sovint se’ls requereix prèviament perquè la càmera tèrmica del dron permet detectar punts de calor dins d’habitatges, indicador d’un alt consum elèctric. Durant les entrades, també fan tasques de vigilància, ja que moltes es fan en cases aïllades.
Pel que fa a vols detectats, el 2024 se’n van registrar uns 800, amb quatre denúncies. El 2025, fins ara, n’hi ha hagut 700 a les comarques de Girona, però cap ha acabat en denúncia. Les zones més vigilades inclouen el camp del Girona FC en partits d’alt risc, grans esdeveniments i manifestacions. En aquests dispositius, la UDRON envia imatges al centre de comandament, «on el cap operatiu les necessita per prendre decisions», recorda el cap de la UDRON.
Tot i l’augment de vols, l’ús de drons amb finalitats delictives és escàs. Sánchez recorda un cas recent en què es va col·laborar amb una ABP per investigar un individu que introduïa material il·lícit a la presó. «Es va fer seguiment i gravació de nit. No és habitual perquè un dron de qualitat és car i, per sort, no s’hi dediquen», ressalta” Es tracta d’un cas conegut l’octubre passat, quan es va detenir un home que feia arribar mòbils i drogues a Brians 1 amb un dron. La policia el va vigilar des de l’aire després que el sistema del centre detectés sis vols.
La tecnologia utilitzada pels Mossos és diversa. El sistema que s’utilitza actualment és l’Antena Kuppel que els permet detectar drons de forma fixa a tot Catalunya -n’hi ha una d’instal·lada també al camp del Girona FC-, mentre que les maletes detectores i inhibidores són mòbils i els Mossos d’aquesta Unitat es desplacen allà on hi ha dispositius rellevants, com partits de futbol o grans esdeveniments. Els agents solen anar de paisà, van en furgoneta i rarament van uniformats.
Sense data per Girona
Actualment, la UDRON té la seu al Complex Central Egara, a Sabadell, i està previst un desplegament a les diferents regions policials, entre elles la de Girona. Tot i que l’any passat es va anunciar que s’activaria el 2024, encara no hi ha data. El director de la Policia, Pere Ferrer, va explicar l’any passat que la previsió és tenir sis efectius -cinc agents i un caporal- amb base a l’aeroport de Girona.
