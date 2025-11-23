Commemoració
El PSC homenatja Enrest Lluch amb motiu del 25è aniversari del seu assassinat
Els socialistes han celebrat una ofrena floral al cementiri de Maià de Montcal per memorar el polític i economista, en un acte que ha reunit familiars i representants institucionals
DdG
El cementir de Maià de Montcal ha acollit avui l’ofrena floral en homenatge a l’economista i polític socialista, Ernest Lluch. El Partit dels Socialistes de Catalunya a les Comarques Gironines ha celebrat la seva memòria reunint familiars, dirigents socialistes i representants institucionals de diversos àmbits, així com veïns del municipi. Tot en el marc del 25è aniversari del seu assassinat.
L’acte ha començat al migdia amb la intervenció de Marc Lamuà, diputat al Congrés i primer secretari del PSC a les Comarques Gironines. Durant el parlament, ha recordat i reivindicat la figura de Lluch subratllant que «no només defensava el diàleg, sinó que el practicava fins al límit». També ha volgut destacar tres aspectes «que resumeixen el seu llegat: el Sapere Aude com a invitació a pensar amb valentia; la seva definició del socialisme com la cerca de la màxima llibertat, igualtat i fraternitat; i el valor que va demostrar a Donostia enfrontant-se democràticament als qui rebutjaven el seu pensament».
Seguidament, Maite Guerrero, secretària adjunta d’Organització del PSC gironí, ha seguit sobre la mateixa línia, subratllant «el valor de l’acte com a espai de memòria col·lectiva i com a reafirmació del compromís institucional amb els principis que Lluch defensava» i destacant la importància de mantenir el llegat d’una figura «referent de democràcia, convivència i pensament crític».
També ha intervingut Eulàlia Lluch, filla d’Ernest Lluch, que ha volgut agrair el suport i la constància en la preservació de la memòria del seu pare, com també ha volgut compartir reflexions més personals.
Per finalitzar, la celebració ha comptat amb la veu d’Albert Bramon, socialista garrotxí i la presència de representants instituciuonals com: Blanca Cercas, diputada al Congrés, i Lluïsa Blanch, senadora, així com Mònica Ríos, diputada al Parlament. També hi han estat presents Pere Parramon, subdelegat del Govern d’Espanya, i Xavier Guitart, delegat del Govern de la Generalitat a Girona, juntament amb diversos alcaldes socialistes de les comarques gironines, entre els quals Gael Rodríguez (Portbou), Josep Maria Martínez (Roses) i Maurici Jiménez (Castell–Platja d’Aro).
La cerimònia ha conclòs amb la interpretació de diverses peces musicals a càrrec de Joan Bramon, i la tradicional col·locació del ram de flors al panteó familiar.
