Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Activada l'alerta del Vencat per fortes ratxes dimecres al Pirineu i l'Empordà

Es preveu que dimecres les ratxes puguin superar els 90 km/h

Un dia de tramuntana, a l’Escala.

Un dia de tramuntana, a l’Escala. / Basili Gironès

ACN

ACN

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat per la previsió de fortes ratxes de vent dimarts i dimecres a diversos punts del territori. En concret, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que a partir de la matinada de dimarts i fins al migdia hi puguin haver ventades que superin els 70 kilòmetres per hora al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dimecres, la previsió és que les ratxes puguin superar els 90 km/h al Pirineu i l'Alt i Baix Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents