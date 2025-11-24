Activada l'alerta del Vencat per fortes ratxes dimecres al Pirineu i l'Empordà
Es preveu que dimecres les ratxes puguin superar els 90 km/h
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat per la previsió de fortes ratxes de vent dimarts i dimecres a diversos punts del territori. En concret, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que a partir de la matinada de dimarts i fins al migdia hi puguin haver ventades que superin els 70 kilòmetres per hora al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dimecres, la previsió és que les ratxes puguin superar els 90 km/h al Pirineu i l'Alt i Baix Empordà.
