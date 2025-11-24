Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aigües de Banyoles instal·la una planta per reduir els sulfats en un terç de l'aigua que subministra

Els nanofiltres que s'han posat han costat 492.000 euros

Un tècnic explica com funciona la nova planta de nanofiltres que han instal·lat a Aigües de Banyoles als alcaldes de les conques de l'estany i el director general de l'empresa

Un tècnic explica com funciona la nova planta de nanofiltres que han instal·lat a Aigües de Banyoles als alcaldes de les conques de l'estany i el director general de l'empresa / ACN

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Banyoles

L'empresa Aigües de Banyoles ha instal·lat una planta de nanofiltres per tractar un terç de l'aigua que subministra i reduir-ne els sulfats. La captació de l'aigua es fa des de l'estany i això comporta una concentració elevada de sulfats per l'origen càrstic que tenen les fonts subterrànies. Fins ara, l'aigua tractada complia amb els llindars mínims que exigeix la normativa per considerar-la apta pel consum, però històricament l'aigua ha tingut sempre un gust desagradable. Ara, l'empresa avaluarà la combinació de l'aigua tractada amb els dos terços restants que no passen per la planta i decidirà si n'instal·la una altra o no. El nou tractament amb nanofiltres ha costat 492.000 euros.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents