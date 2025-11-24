La Diputació de Girona destina 70.000 euros a set projectes de conservació del patrimoni natural
L'entitat supramunicipal, a través del servei de Medi Ambient, ha assumit el 80 % del cost total de les set actuacions
La Diputació de Girona ha destinat 70.777,57 euros a set projectes de conservació del patrimoni natural executats entre el 2024 i aquest 2025 per entitats de la demarcació. Les subvencions, tramitades a través del servei de Medi Ambient, han permès assumir fins al 80% del cost de les actuacions, que s’han desplegat en diversos espais naturals de les comarques gironines.
Aquest dilluns, la institució ha visitat un dels projectes ja completats, la restauració de la roureda humida del Mas Tarut, a Olot. L’actuació, executada per la delegació de la Garrotxa i el Ripollès de la Institució Catalana d’Història Natural amb una aportació de 11.293,61 euros, té com a objectiu reforçar la connectivitat ecològica entre els boscos de la Moixina i el parc Nou i potenciar la qualitat dels hàbitats i de les espècies que hi habiten. Durant la visita, el diputat de Patrimoni Natural, Nil Papiol, ha subratllat el paper del teixit associatiu en la preservació del medi i ha defensat que el suport institucional és “imprescindible per generar beneficis duradors”.
La resta de projectes subvencionats es concentren en entorns com la serra de l’Albera, l’Alta Garrotxa, les Gavarres i diversos espais de ribera. Inclouen iniciatives de conservació de fauna amenaçada, com la tortuga mediterrània i l’espinós; actuacions per recuperar punts d’aigua, millorar zones humides o restaurar ecosistemes temporanis; i treballs orientats a la millora d’hàbitats de ribera o al manteniment de prats de dall. Totes les propostes tenen com a denominador comú la recuperació de la biodiversitat i la restauració d’espais naturals fràgils.
La convocatòria d’ajuts per a entitats no lucratives
Paral·lelament, la Diputació ha tancat recentment la convocatòria d’ajuts per a entitats no lucratives del període 2026-2027, que incrementa la dotació fins als 84.000 euros. Com a novetat, també s’ha habilitat una segona línia destinada al cofinançament de grans projectes plurianuals amb pressupostos iguals o superiors als 100.000 euros i que ja comptin amb almenys un 50% de finançament procedent d’organismes públics europeus, estatals o de la Generalitat. Aquesta línia està dotada amb 110.000 euros i es tornarà a obrir a principis del 2026.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració