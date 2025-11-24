ERC demana que la taxa de l’escola bressol de Ribes de Freser es calculi segons la renda familiar
El grup presenta al·legacions a l’ordenança i planteja un sistema progressiu de trams i bonificacions socials
ERC – Tots Fem Ribes ha proposat que la taxa de l’escola bressol municipal s’estableixi segons la renda familiar per càpita. El grup ha presentat al·legacions a la modificació de l’Ordenança fiscal número 21, aprovada inicialment pel ple el 25 de setembre, i planteja introduir un sistema de tarifació progressiva i noves bonificacions socials.
La proposta detalla cinc trams de quota vinculats a l’IPREM (l'indicador públic de renda d'efectes múltiples). Les rendes inferiors a 0,75 vegades aquest indicador pagarien el 30% de la tarifa base; les que es troben entre 0,75 i 1,25 vegades l’IPREM, el 60%; les d’entre 1,25 i 2 vegades, el 100%; les d’entre 2 i 3 vegades, el 120%; i les superiors a tres vegades l’IPREM, el 140%. Segons el grup municipal, aquest esquema permetria ajustar el cost del servei a la capacitat econòmica de cada llar.
Bonificacions específiques
A banda del sistema progressiu, ERC planteja incorporar un apartat de bonificacions específiques. Reclama un 25% de descompte per a famílies monoparentals acreditades, un 20% per a famílies nombroses o amb més d’un infant matriculat simultàniament i un 50% per a llars amb ingressos inferiors a 1,5 vegades l’IPREM. També proposa reduccions de fins al 50% en casos de vulnerabilitat econòmica o social determinats pels serveis socials municipals. Les bonificacions no serien acumulables i requeririen la documentació justificativa corresponent.
El grup municipal subratlla que Ribes de Freser registra una baixa natalitat sostinguda i un envelliment progressiu, i que la llar d’infants és un servei clau per facilitar la conciliació i reforçar l’arrelament de les famílies al municipi. També demana que els trams i percentatges es revisin anualment per adaptar-se a l’evolució socioeconòmica local. Les al·legacions hauran de ser resoltes abans de la tramitació definitiva de l’ordenança.
