Girona registra 6.603 trucades al 112 per violència masclista aquest 2025
El municipi de Girona registra 1.243 avisos i és el desè municipi amb més trucades
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 6.603 trucades per violència masclista a la província de Girona entre gener i el tancament d’octubre del 2025, una xifra lleugerament inferior a la registrada en el mateix període del 2024, quan se’n van comptabilitzar 6.697 (–1,40%). Tot i la baixada mínima, el volum d’avisos continua sent molt elevat i se situa en línia amb els darrers anys. En l’àmbit municipal, la ciutat de Girona ha acumulat 1.243 trucades, fet que la converteix en el desè municipi de Catalunya amb més avisos al servei d’emergències.
En el conjunt del territori, el 112 ha gestionat 68.219 trucades relacionades amb violència envers les dones aquest 2025, pràcticament les mateixes que l’any passat (–0,44%). El departament d’Interior atribueix aquest estancament, en part, a la caiguda registrada els mesos de gener (–9,01%) i febrer (–12,81%) respecte del 2024. Malgrat això, la Generalitat assenyala que el coneixement generalitzat del 112 i l’augment de la conscienciació social mantenen les xifres en valors molt alts. Interior recorda que el nombre de trucades no equival al nombre real de casos ni al de denúncies, ja que un mateix incident pot generar múltiples avisos, tant de la víctima com de familiars o testimonis.
Quatre tipologies
Pel que fa al comportament mensual, el juny va ser el mes amb més activitat, amb 8.312 trucades, mentre que el febrer va ser el que en va registrar menys, amb 5.186. Les hores amb més incidència continuen situant-se entre les 20.00 h i la 01.00 h, amb un pic destacat entre les 22.00 h i les 23.00 h. Per dies de la setmana, els dissabtes i diumenges concentren el gruix dels avisos. Les trucades per violència masclista s’agrupen en quatre tipologies: avisos per agressions o maltractaments (88,59% del total), activacions del centre COMETA (10,61%), derivacions per sol·licitud d’informació (0,16%) i alertes de víctimes d’especial risc (0,64%).
Per demarcacions, Barcelona concentra el 72,09% de les trucades, seguida de Tarragona (13,31%), Girona (9,68%) i Lleida (4,90%). En comparació amb l’any passat, els avisos han disminuït a Tarragona (–3,16%) i a Girona (–1,40%), es mantenen pràcticament iguals a Barcelona (–0,22%) i pugen a Lleida (+5,96%).
