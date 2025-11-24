Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’escola Verntallat de la Vall d’en Bas, guardonada amb el premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

Amb el projecte "Una terra, moltes vides", el jurat ha valorat que el centre ha sabut portar l’educació ambiental a moltes àrees de l’aprenentatge del dia a dia

Els guanyadors de la 13a edició del premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica.

Els guanyadors de la 13a edició del premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica. / Departament d'Agricultura

Meritxell Comas

La Vall d’en Bas

L’escola Verntallat de la Vall d’en Bas ha estat reconeguda amb el primer premi de la 13a edició del premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, pel projecte "Una terra, moltes vides".

El jurat ha valorat com ha sabut portar l’educació ambiental a moltes àrees de l’aprenentatge del dia a dia. A més, remarca que és un projecte compartit per tota la comunitat educativa amb l'alumnat com a protagonista, en el que les famílies s'hi han implicat activament.

El centre ha aplicat mesures sostenibles que són un bon exemple per a altres escoles, i a més manté una relació estreta amb el territori i les entitats locals. El projecte, a més, té un impacte real i una mirada global sobre la sostenibilitat.

Els guardons també han distingit l’escola Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès pel projecte "Llavors que ajuden a créixer". En el seu cas, el jurat ha destacat la manera d’unir aprenentatge i experiència a través del treball amb l’hort i les llavors. L’alumnat -destaquen- ha tingut un paper molt actiu en les tasques pràctiques, en la presa de decisions i en la transmissió del que aprenen a les famílies. El projecte, a més, ajuda a fer el centre més sostenible i alhora té un impacte positiu en l’entorn, gràcies a la col·laboració amb bancs de llavors i altres entitats del territori.

El premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica va ser creat per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Departament d’Educació i Formació Professional, i Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica) i l’Associació Vida Sana. Té l’objectiu de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació ecològiques, i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals, entre l’alumnat del centre i també en el conjunt de la comunitat educativa i l’entorn.

Els premis s’emmarquen dins la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, un esdeveniment en què se celebren activitats per promocionar i difondre la producció i alimentació ecològiques a tota la població.

