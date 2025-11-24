L’esperança de vida segueix a l’alça a Girona i ja frega els 84 anys
L’increment es produeix després de l’estancament provocat per la covid-19, que va frenar el progrés que s’havia consolidat durant la dècada anterior
L’esperança de vida a les comarques gironines continua escalant i l’any 2024 ha tornat a batre un nou rècord. Segons les darreres dades disponibles de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la mitjana s’ha situat en 83,8 anys, tres dècimes més que el 2023, quan era de 83,5, de manera que ja frega els 84 anys. Es tracta de la xifra més alta mai registrada a la demarcació i consolida la recuperació després de la davallada causada per la pandèmia.
Aquest increment confirma la tendència ascendent observada els últims dos anys. Després de l’impacte de la covid-19, que va provocar una caiguda històrica el 2020, l’esperança de vida no només s’ha refet sinó que ha superat els valors anteriors a la crisi sanitària. L’últim rècord previ a la pandèmia datava del 2016, quan es van assolir 83,29 anys.
Entre el 2017 i el 2019, l’indicador s’havia mantingut relativament estable, però el 2020 va registrar el descens més marcat en dècades: de 83,15 anys el 2019 es va passar a 82,63. La covid-19 va alterar de manera notable els patrons de mortalitat a escala mundial, amb un retrocés comparable només al viscut amb la grip espanyola o durant la Guerra Civil.
La recuperació posterior va ser lenta però sostinguda, amb increments progressius el 2021, 2022 i 2023. Ara, amb la dada de 2024, Girona confirma que ha superat completament aquell impacte i encadena un nou màxim històric.
Més elevada en dones
Com és habitual, l’esperança de vida continua sent superior en les dones. L’any 2024, les gironines han arribat al rècord de 86,47 anys.
En canvi, els homes presenten un increment més moderat, però també han assolit el millor registre fins ara: 81,2 anys, superant l’anterior màxim aconseguit el 2023 (80,88). Tot i això, la diferència entre sexes es manté prop dels cinc anys.
Durant la pandèmia, la mortalitat en les dones va augmentar més proporcionalment que la dels homes, fet que va provocar un descens més accentuat en les dones el 2020. Des d’aleshores, però, totes dues corbes han iniciat un procés de recuperació sostingut.
Les dones continuen al capdavant en longevitat amb més de 86 anys i els homes superen els 81
A nivell estatal, l’esperança de vida ha augmentat en 0,24 anys el 2024, fins a situar-se en 84,01 anys, xifra que se situa lleugerament per sobre a la mitjana de Girona.
Per sexe, l'esperança de vida dels homes va pujar 0,27 anys, fins a 81,38, mentre que la de les dones va augmentar en 0,19 anys, fins a 86,53.
Baixen les defuncions
Pel que fa al nombre de defuncions, l’any passat van morir menys persones a les comarques gironines respecte al 2023, segons l’estadística de l’INE. En total, van morir 6.731 persones, mentre que l’any anterior en van ser 6.747. Es tracta de la xifra més baixa des de la pandèmia, però encara se situa per sobre d’abans de l’esclat de la covid-19. La xifra més elevada de la darrera dècada correspon al 2020, quan es van arribar a superar les 7.000 morts. També cal tenir present que hi ha un augment de l’envelliment de la població, així que difícilment es tornaran als valors d’abans de la pandèmia.
Del total de defuncions de l’any passat, 3.454 van ser homes i 3.277, dones. Els mesos que van concentrar més morts tant en homes com en dones van ser el desembre i el gener, com és habitual, per les baixes temperatures i la incidència elevada de virus respiratoris. Van morir 1.436 gironins en total entre els dos mesos
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)