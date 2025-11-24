L'hospital Josep Trueta de Girona posa en marxa una nova àrea de reanimació per ampliar l'atenció postquirúrgica
L'espai disposa de catorze boxs individuals totalment equipats per oferir una vigilància continuada
L'hospital Josep Trueta de Girona ha posat en marxa una nova àrea de reanimació per ampliar l'atenció postquirúrgica. El nou espai, de 475 metres quadrats, disposa de catorze boxs individuals totalment equipats i monitorats des d'una zona central on els professionals controlen l'estat dels pacients. A més, també consta d'una sala d'espera específica per als familiars que facilita la privadesa i l'accés de visita a un pacient. De moment, hi ha vuit boxs actius, i els sis restants s'aniran obrint a mesura que augmenti la capacitat quirúrgica. La nova àrea està ubicada a la segona planta i forma part del projecte d'ampliació del bloc quirúrgic que preveu incorporar sis quiròfans nous a partir del 2026.
El cap del Servei d’Anestesiologia i Reanimació del Trueta, el doctor Josep Vilaplana, ha destacat que la nova àrea està "completament equipada per donar la màxima seguretat i comoditat al pacient crític i semicrític postquirúrgic". "Ens dona la possibilitat de treballar millor per propiciar la recuperació dels pacients", ha remarcat.
A l'hora de dissenyar el nou espai, també s'ha tingut en compte les necessitats dels professionals que treballen a l’àrea de reanimació. Ara disposaran de més espai per instal·lar els equips i fer el seguiment dels pacients des de la sala de control d’infermeria, així com d’una sala de treball compartida.
A més, el centre hospitalari ha subratllat que s’ha vetllat per millorar la privacitat dels pacients amb boxs individuals tancats, i s'ha optimitzat l'espai per a l’emmagatzematge del material per maximitzar el temps de treball dels professionals.
La coordinadora d'infermeria del Bloc Quirúrgic, Sílvia Casermeiro, ha exposat que "la nova àrea de reanimació és molt oportuna per atendre necessitats actuals i, a la vegada, per estar preparats per a l’augment de la capacitat assistencial que implica el projecte d’ampliació del bloc quirúrgic".
L’entrada en funcionament de la nova zona permetrà iniciar la reforma de l’espai que fins ara ha fet aquesta funció. Les obres començaran al novembre i es preveu que finalitzin a mitjan 2026. L’espai seguirà destinant-se a l’assistència postquirúrgica, però enfocada a pacients de menor complexitat i amb una estada prevista menys prolongada. D’aquesta manera, la capacitat del Trueta dedicada a reanimació postquirúrgica augmentarà fins als 22 boxs.
764 pacients postquirúrgics el 2024
L’any 2024 l’àrea de reanimació postquirúrgica del Trueta, destinada a crítics i semicrítics, va atendre 764 pacients després d’haver estat sotmesos a una intervenció quirúrgica complexa que requeria una vigilància exhaustiva i que podia allargar-se dies.
L’àrea està integrada per un equip format per professionals d’anestesiologia, infermeria, personal auxiliar i de suport. Una vegada s’observa una evolució estable del pacient, se’l trasllada a una planta d’hospitalització perquè continuï la recuperació.
