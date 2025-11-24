La rehabilitació de l’edifici de Can Tarrades i dels vestidors del Club de Tenis, les principals inversions de Banyoles pel 2026
El nou pressupost frega els 31 milions d’euros, un 2,79% més que el d'aquest any
El ple de l’Ajuntament de Banyoles ha aprovat aquest vespre el pressupost per al 2026, que creix un 2,79% respecte al d'aquest any, arribant als 30.802.550 euros. L’import del pressupost consolidat de l’Ajuntament de Banyoles més el Consorci de l’Estany és de 31.281.084,10 euros.
D'aquests, més de dos milions d'euros es destinaran a inversions. Les principals, la rehabilitació de l’edifici de Can Tarrades (800.000 euros, la meitat dels quals subvencionats per la Generalitat de Catalunya); la rehabilitació dels vestidors del Club de Tenis (103.000 euros, 68.000 dels quals provinents d’una subvenció del Consell Superior d'Esports), i el manteniment de vies públiques, inversió en parcs infantils, i manteniment d’equipaments culturals, esportius i educatius de la ciutat.
Pel que fa a la previsió de despeses, destaca l’increment de despeses de personal com a conseqüència de la consolidació del personal procedent dels processos de selecció de l’exercici 2025, entre d'altres, i de la previsió de l’increment salarial del 2% sobre els imports previstos en el pressupost d'aquest any.
Pel que fa al capítol de compra de béns i serveis, incrementa un 3,95% per diversos motius, com per exemple l’aplicació de l’anualitat corresponent del contracte de recollida de residus, juntament amb l’increment de les millores que s’han fet aquest any; la nova licitació del contracte de Socorrisme de la Caseta de Fusta, que inclou més hores durant el mes de juny per cobrir també les visites escolars; la nova licitació del contracte del control de plagues de gavians; i l’increment del cost del servei de neteja de les diferents dependències municipals.
El pressupost permetrà a l’Ajuntament de Banyoles mantenir una ràtio d’endeutament molt per sota el límit del 75% que es fixa en el sector públic. En concret, aquesta ràtio serà del 42,32% a finals de l’exercici 2026.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, destaca que “és un pressupost que cobreix les necessitats del dia a dia de la ciutat i que per primera vegada a la història del consistori supera els 30 milions d’euros". Respecte els ingressos, afirma, "l’augment s’explica per les modificacions de les ordenances fiscals aprovades al passat ple, l’actualització de padrons i la tendència del rendiment d’alguns impostos”. A més, subratlla que “contemplem una inversió de 2,2 milions sense tenir en compte les inversions relacionades amb els Fons Next Generation o amb altres subvencions que farà que les inversions siguin molt més grans”.
