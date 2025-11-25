Els advocats gironins denuncien "la violència institucional" que pateixen les dones víctimes de maltractaments
El Col·legi de l’Advocacia de Girona afirma que moltes víctimes i els seus fills pateixen desprotecció per retards, omissions i manca de perspectiva de gènere en els procediments
El Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG) ha fet públic un manifest i un comunicat amb motiu del 25 de novembre en què posa el focus en la "violència institucional" que, segons denuncien, encara pateixen moltes dones -i en molts casos també els seus fills i filles- quan busquen protecció, justícia i reparació.
La Comissió contra la Violència Masclista i per la Igualtat de l’ICAG subratlla que la manca de recursos, la lentitud dels procediments i la revictimització continuen sent obstacles estructurals que allarguen el patiment de les víctimes. Alerten que, sovint, les mesures de protecció no s’apliquen amb la rapidesa necessària i que moltes dones es veuen obligades a repetir el seu relat diverses vegades davant professionals que no sempre disposen de formació específica en perspectiva de gènere.
Segons exposen, aquesta acumulació de retards, omissions i procediments interminables configura una “violència institucional” que s’afegeix a la patida en l’àmbit privat.
En el manifest recullen el testimoni de dones que expliquen la sensació d’impotència davant judicis fixats a anys vista i ordres de protecció denegades: situacions que, segons l’ICAG, perpetuen la inseguretat i debiliten la confiança en el sistema. "Vaig posar la denúncia però em van denegar l’ordre d’allunyament. I ja quan em van dir que el judici serà a l’octubre de 2027, vaig pensar que era una broma, una equivocació del jutjat. Em vaig sentir molt impotent i indefensa. (...) Ara he d’estar dos anys esperant, sense cap protecció, fins que un jutge m’escolti i faci justícia. I ves a saber on serà ell el 2027... És vergonyós."
"Em sembla molt malament allargar tant aquests temes. Si ho arribo a saber no poso la denúncia perquè total, en dos anys, segur que tornarà a passar de tot", recull el text de dos testimonis.
Volen una "justícia sense demora"
El Col·legi denuncia també que aquesta violència institucional afecta especialment els menors, que en alguns casos continuen obligats a mantenir relació amb el progenitor maltractador mentre els processos judicials s’eternitzen.
Davant d’aquesta realitat, l’ICAG exigeix una “justícia sense demora”, amb procediments realment urgents i mesures de protecció efectives, així com formació obligatòria en perspectiva de gènere per a tots els operadors judicials, policials i administratius que intervenen en aquests casos. Reclamen també recursos suficients per als serveis d’acompanyament psicològic, social i jurídic, que assenyalen que són desiguals segons el territori o fins i tot segons el dia de la setmana en què tenen lloc els fets.
La Comissió conclou que cal posar fi a la “violència sorda i devastadora” que, per acció o omissió, exerceixen institucions i estructures que haurien de protegir les víctimes, i fa una crida a trencar amb els "silencis, els retards i les revictimitzacions" que encara avui condicionen el camí cap a la justícia.
