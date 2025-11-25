La violència masclista segueix a l'alça i tanca amb prop d'un 12% més d'arrestats el tercer trimestre
Tots els detinguts són majors d'edat i arriben als 237 entre juliol i setembre
La província de Girona continua registrant una xifra preocupant de casos de violència masclista en l’àmbit de la parella. Entre gener i setembre de 2025 s’han comptabilitzat 1.388 denúncies, una mitjana de més de cinc denúncies cada dia. Les dades oficials del Departament d’Interior mostren que el ritme diari de denúncies es manté gairebé estable. Altres indicadors de l’àmbit de la parella reflecteixen una evolució similar en els primers nou mesos de l’any: s’han registrat 1.216 fets principals, 192 trencaments de condemna i 1.429 víctimes ateses.
Més detinguts
Per trimestres, crida l’atenció l’evolució del nombre de detinguts. El tercer trimestre s’ha tancat amb 237 detinguts majors d’edat, un increment del 12% respecte al trimestre anterior, que tenia 212 detinguts, és a dir, 25 presumptes maltractadors més. En tot l’any, no s’ha registrat cap detingut menor d’edat per violència en l’àmbit de la parella.
En conjunt, es percep un lleuger augment de l’activitat policial i judicial mentre que el nombre de víctimes reconegudes ha disminuït aquest últim trimestre un 4,55%, és a dir, 23 víctimes menys (passant de 505 a 482).
Altres indicadors mostren increments més leus: les denúncies han pujat de 482 a 489 (+1,45%) i els trencaments de condemna, que es produeixen quan l’agressor incompleix mesures judicials com la prohibició d’aproximar-se a la víctima, han augmentat en tres casos, arribant a 69. Els fets principals també han pujat molt lleugerament, amb dos casos més, fins a arribar a 423.
Un feminicidi a Blanes
Un dels episodis més tràgics d'enguany ha estat el feminicidi registrat a Blanes. El passat 6 de març, una dona va ser trobada morta al seu domicili presumptament a mans del seu company sentimental, que va ser detingut poc després. El jutge va decretar l’ingrés a presó provisional per un delicte d’homicidi.
Alerta en la violència familiar
La violència masclista en l’àmbit familiar també segueix pujant. És a dir perpetrada per hores de l’entorn, però que no són la parella o exparella de la víctima. Els fets registrats han passat de 63 al segon trimestre a 71 al tercer, un increment del 12,7%, mostrant que hi ha un augment constant de casos detectats. Els trencaments de condemna presenten un increment especialment notable, de 3 a 9 casos, equivalent al 200%, cosa que indica que hi ha més persones reincidents o amb mesures judicials que es vulneren.
Les denúncies també augmenten de 73 a 81 (+11%), així com els detinguts majors d'edat (de 26 a 29, +11,5%), la qual cosa reflecteix una major intervenció policial i judicial. En canvi, es detecta un descens molt significatiu en els detinguts menors, passant de 6 a 1 (−83,3%), i en el nombre de víctimes (de 144 a 84, −41,7%), fet que podria indicar una disminució de casos.
