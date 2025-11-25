Un veí d’Olot s'enfronta a una multa de 2.500 euros per cinc empadronaments fraudulents
La Policia Municipal avisa la Nacional que esbrina que també ho volia intentar un cop més
La Policia Nacional ha proposat una sanció de 2.500 euros a un veí d’Olot per haver empadronat de manera fraudulenta cinc persones estrangeres i intentar registrar-ne una més.
La Policia Municipal d’Olot va iniciar la intervenció arran d’un avís de presumptes irregularitats detectades per l’Oficina del Padró de l’Ajuntament. Aquesta oficina havia identificat diverses sol·licituds d’empadronament en un mateix domicili de la ciutat. En tots els casos, els sol·licitants presentaven un document signat pel titular de l’habitatge, que no es personava a les instal·lacions municipals per confirmar la residència.
Davant aquestes sospites, l’Oficina del Padró va instar la Policia Municipal a realitzar les comprovacions pertinents per verificar si les persones sol·licitants residien efectivament al domicili indicat. Un cop fetes aquestes comprovacions, es va constatar que no era així. Els agents van traslladar el cas a la Policia Nacional de la comissaria de Camprodon per una possible infracció de la Llei d’llei d'estrangeria. La investigació va confirmar que el veí investigat havia empadronat cinc persones de manera irregular i que tenia la intenció de registrar-ne una més.
Com a resultat d’aquestes actuacions, la Policia Nacional ha obert un expedient sancionador contra el veí d’Olot, imposant-li una multa de 2.500 euros per haver empadronat ciutadans estrangers de manera fraudulenta.
