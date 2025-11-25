Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern culmina una inversió de més de 2,4 milions en accessibilitat a les comarques gironines

Una persona gran, atesa en una residència.

Una persona gran, atesa en una residència. / Europa Press

Redacció

Redacció

Girona

El Departament de Drets Socials i Inclusió ha finalitzat el paquet d’actuacions d’accessibilitat previstes a les comarques gironines, finançades amb fons Next Generation EU, amb una inversió global de 2.409.425 euros. En total, s’han executat 145 projectes arreu del territori, que han permès avançar cap a uns espais públics més inclusius i adaptats a totes les persones.

Segons el Departament, les intervencions han beneficiat equipaments tan diversos com jutjats, centres culturals, residències de gent gran, escoles o dependències municipals —especialment en municipis petits—, així com equipaments socials i serveis per a persones amb discapacitat. Les millores han inclòs tant actuacions d’accessibilitat física, com la instal·lació de rampes i ascensors o l’adequació de lavabos, com intervencions d’accessibilitat comunicativa, amb nova senyalització, bucles magnètics o materials en lectura fàcil.

La inversió s’ha distribuït en tres grans àmbits:

Entitats socials: 14 actuacions, amb una inversió de 109.793 euros.

Generalitat: 48 accions en serveis i infraestructures pròpies, per valor d’1.806.454 euros.

Món local: 83 intervencions municipals, amb un finançament de 493.177 euros.

Instal·lació d'ascensors

Entre les actuacions destacades a les comarques gironines hi ha la instal·lació d’un ascensor al conjunt monumental d’Empúries (76.501 euros) i un altre a l’escola Sant Pau de Figueres (52.807 euros), que han permès millorar l’accessibilitat en dos espais de gran afluència.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha exposat els resultats d’aquesta inversió durant la reunió del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat, aquest dimarts a la tarda a la seu del Departament.

Aquestes actuacions formen part de l’estratègia de transformació dels serveis socials impulsada pel Govern, que actualment gestiona més de 400 milions d’euros de fons Next Generation. A banda de l’accessibilitat, el programa inclou línies de finançament per a la construcció i remodelació d’equipaments, projectes tecnològics d’atenció a les persones, innovació en serveis socials, i iniciatives vinculades a la infància, l’adolescència i les instal·lacions juvenils.

El Departament subratlla que aquesta inversió consolida el compromís del Govern amb unes comarques gironines més inclusives, equitatives i accessibles per a tota la ciutadania.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
  2. L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
  3. Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
  4. Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
  5. Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
  6. Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
  7. Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
  8. Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica

Obertes les preinscripcions per al programa social "Vacances en família"

Obertes les preinscripcions per al programa social "Vacances en família"

Drama en el concert d'Anuel AA de Barcelona: un advocat explica com reclamar

Drama en el concert d'Anuel AA de Barcelona: un advocat explica com reclamar

L’ONCE reestrena seu a Girona amb una agència renovada i accessible per a tots els usuaris

L’ONCE reestrena seu a Girona amb una agència renovada i accessible per a tots els usuaris

Els Pujol presenten un llibre de Banca Catalana i un BOE per demostrar l’origen lícit dels diners a Andorra

Els Pujol presenten un llibre de Banca Catalana i un BOE per demostrar l’origen lícit dels diners a Andorra

El Govern culmina una inversió de més de 2,4 milions en accessibilitat a les comarques gironines

El Govern culmina una inversió de més de 2,4 milions en accessibilitat a les comarques gironines

Sis artistes representaran un Combinat de Circ a Girona i Bescanó amb una explosió de disciplines

Sis artistes representaran un Combinat de Circ a Girona i Bescanó amb una explosió de disciplines

Antonio Resines, ingressat a l'UCI després dels seus últims problemes de salut

El "Triangle del Ter" de Girona quedarà tancat aquest dijous

El "Triangle del Ter" de Girona quedarà tancat aquest dijous
Tracking Pixel Contents