El Govern culmina una inversió de més de 2,4 milions en accessibilitat a les comarques gironines
El Departament de Drets Socials i Inclusió ha finalitzat el paquet d’actuacions d’accessibilitat previstes a les comarques gironines, finançades amb fons Next Generation EU, amb una inversió global de 2.409.425 euros. En total, s’han executat 145 projectes arreu del territori, que han permès avançar cap a uns espais públics més inclusius i adaptats a totes les persones.
Segons el Departament, les intervencions han beneficiat equipaments tan diversos com jutjats, centres culturals, residències de gent gran, escoles o dependències municipals —especialment en municipis petits—, així com equipaments socials i serveis per a persones amb discapacitat. Les millores han inclòs tant actuacions d’accessibilitat física, com la instal·lació de rampes i ascensors o l’adequació de lavabos, com intervencions d’accessibilitat comunicativa, amb nova senyalització, bucles magnètics o materials en lectura fàcil.
La inversió s’ha distribuït en tres grans àmbits:
• Entitats socials: 14 actuacions, amb una inversió de 109.793 euros.
• Generalitat: 48 accions en serveis i infraestructures pròpies, per valor d’1.806.454 euros.
• Món local: 83 intervencions municipals, amb un finançament de 493.177 euros.
Instal·lació d'ascensors
Entre les actuacions destacades a les comarques gironines hi ha la instal·lació d’un ascensor al conjunt monumental d’Empúries (76.501 euros) i un altre a l’escola Sant Pau de Figueres (52.807 euros), que han permès millorar l’accessibilitat en dos espais de gran afluència.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha exposat els resultats d’aquesta inversió durant la reunió del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat, aquest dimarts a la tarda a la seu del Departament.
Aquestes actuacions formen part de l’estratègia de transformació dels serveis socials impulsada pel Govern, que actualment gestiona més de 400 milions d’euros de fons Next Generation. A banda de l’accessibilitat, el programa inclou línies de finançament per a la construcció i remodelació d’equipaments, projectes tecnològics d’atenció a les persones, innovació en serveis socials, i iniciatives vinculades a la infància, l’adolescència i les instal·lacions juvenils.
El Departament subratlla que aquesta inversió consolida el compromís del Govern amb unes comarques gironines més inclusives, equitatives i accessibles per a tota la ciutadania.
