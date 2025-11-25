Guils de Cerdanya estrena una rotonda per ordenar el trànsit cap a Fontanera
La nova infraestructura, finançada majoritàriament per la Diputació, busca millorar la seguretat viària en un punt molt transitat i facilitar l’accés a l’estació d’esquí nòrdic
Guils de Cerdanya va posar en funcionament aquest dissabte a la tarda una nova rotonda a la carretera d’accés a Fontanera, a l’altura del mirador de les Cies. L’obra, llargament reivindicada per l’Ajuntament, té com a objectiu millorar la seguretat viària, ordenar el trànsit en un vial amb molt moviment i facilitar l’arribada a l’estació d’esquí nòrdic.
El volum de vehicles que utilitzaven aquesta via, especialment durant l’hivern, havia convertit la zona en un punt conflictiu. Segons explica el consistori, les maniobres resultaven complicades en hores punta, fins i tot per a camions de gran tonatge, i s’hi podia generar risc d’accidents. La nova rotonda ha de permetre regular millor la circulació i reduir aquestes situacions. L’acte inaugural va ser presidit per l’alcaldessa, Yolanda Mendo, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, que van fer el tall de cinta i van descobrir una placa commemorativa al centre de la rotonda.
Els treballs han inclòs, a més de la construcció de la rotonda, l’ordenació de l’espai d’aparcament proper al mirador, l’adequació de marges i drenatges i la instal·lació de nous elements de seguretat viària. L’actuació s’ha executat durant l’estiu per evitar incidències relacionades amb la neu o el gel.
Més de 200.000 euros
El cost total ha estat de 213.928 euros. La Diputació n’ha aportat 100.000 euros, mentre que la resta s’ha finançat amb fons propis de l’Ajuntament i aportacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. «Inversions com aquesta no són només obres públiques: són compromisos amb el territori», ha remarcat el president Miquel Noguer, que ha subratllat que la institució respon quan els municipis plantegen projectes prioritaris, amb la voluntat de «millorar la qualitat de vida» de la ciutadania.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Guils ha instal·lat recentment unes barreres just al costat de la rotonda per regular l’accés a la muntanya. Al ple d’octubre es va aprovar una ordenança que obligarà a pagar una taxa per accedir-hi, amb exempcions per als veïns o per a col·lectius com ramaders i caçadors, amb l’objectiu d’evitar la massificació, garantir el manteniment de la carretera municipal i preservar l’entorn natural.
