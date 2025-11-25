L'estació d'esquí de Masella obre aquest dimecres amb sis pistes i onze quilòmetres
Baqueira Beret obrirà aquest cap de setmana
L'estació d'esquí de Masella obrirà aquest dimecres amb sis pistes i onze quilòmetres esquiables. D'aquesta manera es convertirà en la primera del Pirineu a obrir el complex de neu. L’obertura primerenca de Masella és gràcies al fred, a les últimes nevades i, sobretot, a les importants inversions que s’han fet aquest estiu a la xarxa de la neu produïda. L'estació acumula gruixos de neu de 30 a 35 centímetres. De manera progressiva anirà obrint més pistes i remuntadors. Aquest cap de setmana també té previst obrir Baqueira Beret. L’estació aranesa-pallaresa estrenarà 5 pistes noves que sumaran 2 quilòmetres al mapa del domini, que compta amb 130 quilòmetres traçats i 173 d’esquiables.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica