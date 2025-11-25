Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'estació d'esquí de Masella obre aquest dimecres amb sis pistes i onze quilòmetres

Baqueira Beret obrirà aquest cap de setmana

Un canó produint neu a Masella

Un canó produint neu a Masella / ACN

L'estació d'esquí de Masella obrirà aquest dimecres amb sis pistes i onze quilòmetres esquiables. D'aquesta manera es convertirà en la primera del Pirineu a obrir el complex de neu. L’obertura primerenca de Masella és gràcies al fred, a les últimes nevades i, sobretot, a les importants inversions que s’han fet aquest estiu a la xarxa de la neu produïda. L'estació acumula gruixos de neu de 30 a 35 centímetres. De manera progressiva anirà obrint més pistes i remuntadors. Aquest cap de setmana també té previst obrir Baqueira Beret. L’estació aranesa-pallaresa estrenarà 5 pistes noves que sumaran 2 quilòmetres al mapa del domini, que compta amb 130 quilòmetres traçats i 173 d’esquiables.

