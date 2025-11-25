Nou impuls al part respectat: el Trueta reforça la prevenció de la violència obstètrica
L'hospital crea una comissió per reforçar els drets de les dones gestants
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha creat una comissió per prevenir la violència obstètrica i reforçar els drets de les dones gestants, coincidint amb el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència de Gènere, que se celebra aquest dimarts, 25 de novembre. La iniciativa s’emmarca en la voluntat del centre de consolidar un model d’atenció maternoinfantil basat en la dignitat, el respecte i les necessitats de cada dona.
La violència obstètrica, reconeguda legalment des de 2020, engloba aquelles pràctiques mèdiques que no respecten les decisions, el cos, la salut o els processos emocionals de les dones durant l’embaràs, el part o el puerperi. En aquest context, la nova comissió del Trueta tindrà com a funcions detectar i analitzar situacions de risc o casos potencials i revisar de manera contínua els processos assistencials per incorporar millores que reforcin el respecte, el consentiment informat i una comunicació clara amb les usuàries.
El grup també treballarà per identificar àrees de millora en protocols, circuits i espais assistencials, amb l’objectiu que tinguin en compte la diversitat de necessitats i experiències de les dones. Segons la doctora Anna Maroto, cap de la secció d’obstetrícia del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i impulsora de la iniciativa, “l’objectiu principal és conscienciar i sensibilitzar, així com impulsar totes les accions necessàries per garantir una atenció maternoinfantil respectuosa, segura i centrada en les necessitats de cada dona”.
L'objectiu és garantir una atenció maternoinfantil respectuosa, segura i centrada en les necessitats de cada dona
La comissió —que es reunirà mensualment— inclou professionals de medicina (obstetrícia, anestesiologia i pediatria), infermeria, llevadoria, TCAI, zeladoria i atenció a la ciutadania, amb la voluntat de disposar d’una mirada holística i aplicar mesures correctores abans que es produeixin possibles incidents. Properament, es preveu incorporar-hi la veu de les usuàries, per conèixer la seva valoració de la qualitat assistencial i detectar noves àrees de millora.
Maroto subratlla que “un dels pilars de la comissió serà promoure accions de formació i sensibilització dels professionals sanitaris, especialment en drets sexuals i reproductius, perspectiva de gènere, comunicació empàtica i relació assistencial”.
L’Espai Lila, un nou recurs digital de l’ICS
La defensa dels drets de les dones s’amplia amb l’Espai Lila, un recurs digital impulsat per la Unitat d’Igualtat de l’Institut Català de la Salut (ICS) per prevenir i abordar les violències masclistes en l’àmbit sanitari. El projecte permetrà informar, prevenir i activar circuits d’actuació davant possibles situacions de violència, tant per a professionals com per a usuàries.
L’Espai Lila s’instal·larà progressivament en punts de pas dels centres de l’ICS mitjançant pantalles interactives sobre un suport físic. El contingut també serà accessible des de dispositius mòbils a través d’un codi QR. Tot i estar dirigit principalment als professionals, el recurs també ofereix informació i eines per a la ciutadania.
Amb aquesta iniciativa, l’ICS vol crear una xarxa territorial d’espais digitals lliures de violències masclistes i sexistes a tots els centres de la institució.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica