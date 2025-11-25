Obertes les preinscripcions per al programa social "Vacances en família"
Hi participen vuit albergs de les comarques gironines
El Govern de la Generalitat ha obert aquest dilluns les preinscripcions per participar a la primera convocatòria del programa social "Vacances en família", que enguany ofereix 48.813 places en 853 torns arreu de Catalunya. Una part destacada d’aquesta oferta es concentra a les comarques gironines, que compten amb vuit albergs de la Xanascat que participen activament en el programa: l’Escala, la Molina, Núria, Olot, Planoles, Sant Joan de les Abadesses, la Vall d’en Bas i Banyoles.
El període de preinscripció estarà obert fins al 9 de desembre, i es podrà escollir entre caps de setmana, ponts i períodes de vacances entre gener i juny. Una segona convocatòria s’obrirà més endavant per a estades entre juliol i desembre. En total, fins a 9.813 famílies podran gaudir del program.
Un programa consolidat amb preus especials i descomptes
‘Vacances en família’, que el 2026 arribarà a les 21 edicions, està impulsat per l’Agència Catalana de la Joventut i la xarxa d’albergs Xanascat amb l’objectiu de promoure el lleure compartit, enfortir vincles i afavorir la convivència entre famílies.
Hi poden participar totes les famílies catalanes amb infants i adolescents de 0 a 17 anys, incloses les famílies residents a l’estranger inscrites al Registre de catalans i catalanes a l’exterior.
Els preus varien segons la temporada —baixa, mitjana o alta—, amb tarifes per nit de 35,50 €, 41 € i 44 € per a persones adultes i joves a partir de 14 anys. El programa inclou pensió completa i, a partir de dues nits, activitats familiars dins l’alberg o en l’entorn.
Els infants menors de 3 anys tenen l’estada gratuïta; els de 4 a 6 anys gaudeixen d’un 50% de descompte, i els de 7 a 13 anys, d’un 25%. També s’apliquen reduccions del 10% per a famílies nombroses i monoparentals, del 15% per a famílies amb infants amb discapacitat o dependència, i del 20% per a famílies acollidores.
El programa vol reforçar, a més, l’enfocament intergeneracional: els avis i àvies que s’hi inscriguin amb la família podran gaudir de la pensió completa per 24 € en qualsevol temporada.
