El PP critica que l’acord per ampliar els dies de pesca arriba tard i és insuficient
El diputat gironí Jaume Veray afirma que la mesura deixa fora la gamba vermella i no dona resposta a les necessitats del sector després de setmanes d’aturada
El Partit Popular considera que l’acord anunciat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per autoritzar 13 dies addicionals de pesca per embarcació a la flota d’arrossegament catalana “arriba tard i és insuficient”. El diputat gironí Jaume Veray sosté que, després de setmanes d’inactivitat i protestes del sector, la mesura no compensa les pèrdues generades ni resol les necessitats de les confraries. Segons ell, “el dany ja està fet” i l’executiu espanyol “regala una simple panera de Nadal” després de mesos de negociacions.
Veray ha recordat que moltes famílies rebran ingressos “després de cinc setmanes sense poder treballar”, en un context en què, segons el PP, el 80% de la flota ha estat aturada i els pescadors han viscut “una incertesa insostenible”. El diputat reclama també que l’ampliació de dies es faci “amb criteris equitatius” entre les comunitats mediterrànies i defensa que cal una planificació estable per al 2026 que eviti situacions com l’actual.
El PP considera que la proposta del ministeri no aborda els problemes específics de la gamba vermella. Veray afirma que molts armadors ja han esgotat els seus límits i continuen sense poder sortir a pescar, fet que, segons ell, deixa sense solució un segment clau del sector. En aquesta línia, el diputat recorda que el president de la Federació de Confraries ha expressat públicament “dubtes totals” sobre la possibilitat que hi hagi una ampliació addicional.
“Una revisió real”
Segons Veray, els 13 dies extra, 7.339 en total per als 557 vaixells de la flota mediterrània, permetran assegurar mínimament la campanya de Nadal, però “no aporten res de fons” perquè la mitjana anual ha quedat en 143 dies, una xifra que el PP considera insuficient per garantir la continuïtat econòmica del sector. Per aquest motiu, el diputat insta el Govern a negociar “una revisió real” amb la Unió Europea, tenint en compte l’envelliment del parc de vaixells i l’impacte socioeconòmic en les comunitats pesqueres.
El PP també subratlla que l’acord amb la Comissió Europea s’ha tancat “in extremis” i que, lluny de ser una victòria, suposa “el reconeixement tardà de l’error de les quotes inicials de 27 dies”. El partit defensa que els dies totals autoritzats el 2025 haurien de servir com a base per establir els del 2026 i reclama que s’impulsi un pla de modernització de la flota i polítiques que assegurin el relleu generacional.
“En els darrers anys el sector pesquer català ja ha perdut prou embarcacions”, afirma Veray, que adverteix que la situació actual “amença la seva supervivència” i que no es resoldrà “amb pedaços puntuals”. El PP conclou que cal un plantejament estructural que garanteixi estabilitat, previsió i sostenibilitat econòmica a les confraries.