Reconeixen la tasca dels extècnics de Protecció Civil de Blanes i Girona amb una medalla d'argent
El Dia de la Protecció Civil guardona una seixantena de persones, associacions de voluntariat i institucions de tot Catalunya
El Dia de la Protecció Civil 2025 va reconèixer la tasca dels tècnics municipals de Blanes i Girona amb una medalla d’argent. La diada es va celebrar el passat dissabte, 22 de novembre, va servir per guardonar una seixantena de persones, associacions de voluntariat i institucions de tot Catalunya.
L’acte va ser presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i per la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
De les comarques de Girona, van destacar les medalles d’argent atorgades a Josep Lluís Pouy, extècnic de protecció civil de Blanes, i a Josep Pujades Sánchez, extècnic de protecció civil de l’Ajuntament de Girona. Pouy va ser reconegut per la seva trajectòria com a tècnic de protecció civil a Blanes entre 1994 i 2024, per ser membre fundador de l’Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya, per la seva col·laboració amb la Direcció de Protecció Civil i per l’impuls en la gestió dels riscos relacionats amb la pirotècnia i les platges.
Pujades, per la seva banda, va exercir com a tècnic de protecció civil de l’Ajuntament de Girona entre els anys 2000 i 2022. El seu guardó reconeix la seva col·laboració amb la DGPC en episodis d’inundacions i, especialment, durant el temporal Glòria del gener de 2020, informa Protecció Civil de la Generalitat.
A la cerimònia i van participar membres del personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) i d’ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, voluntariat de protecció civil (AVPC), representants dels serveis d’emergència i de seguretat, així com organitzacions col·laboradores en l’àmbit de la protecció civil.
65 reconeixements
El Dia de la Protecció Civil es va crear amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada i reconeixement per a totes les persones i entitats que treballen per millorar la gestió d’emergències i reduir el seu impacte en la societat. Enguany, en la seva 4a edició, es van lliurar un total de 65 reconeixements. També es van concedir diplomes a les noves Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC) registrades des de la celebració del Dia de la Protecció Civil de Catalunya 2024, entre elles la d'AVPC de Sant Martí de Llémena.
També van concedir 14 felicitacions a les AVPC que han complert 10 anys, d'aquestes n'hi ha vuit de gironines: la de Santa Cristina d’Aro; la de Banyoles; la de Girona; la de la Bisbal d’Empordà; la de Sant Climent Sescebes, la Sarrià de Ter, la de Vilafant i la de Maçanet de la Selva.
En clau gironina, també es van concedir algunes de les 29 mencions honorífiques: La primera menció va ser per la participació en l’habilitació i posada en funcionament del centre logístic de donacions destinades als afectats de la Dana de València, recollides per part de diferents municipis de Catalunya. Aquest dispositiu es va realitzar del 6 al 17 de novembre 2024 a dos centres establerts a Sant Adrià de Besòs i a Barcelona, amb la participació de diferents associacions de voluntariat de protecció civil en resposta a la petició del CECAT. Es van premiar un total de 20 AVPC, dues de gironines: la Salt i la de Girona.
També va rebre una menció honorífica Carmen Osuna Bermudez, voluntària de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Begur, per la seva actuació amb la realització de la reanimació cardiopulmonar a un jove de 14 anys que va patir una aturada cardíaca durant la pràctica esportiva en un camp de futbol de la població el 22 de gener de 2024.
L'AVPC de Puigcerdà per la seva col·laboració amb la Direcció General de Protecció Civil durant els talls de carretera de la vaga d’agricultors de febrer del 2024, per la seva ràpida resposta en l’atenció a les persones atrapades a la carretera a petició del CECAT. I finalment, una altra va ser per l'AVPC d’Olot pel simulacre del centre d’acollida en emergències dut a terme en la seva població ael maig del 2024 amb la participació de diferents serveis i entitats del municipi, com a referent en la preparació municipal per l’atenció a les persones afectades en emergències.
Després d’aquestes distincions també hi va haver paraules en record dels col·laboradors, medallistes d’argent de protecció civil de forma individual o indirectament a la seva organització, morts des de la darrera edició del Dia de la PC, com Enric Morist Güell de Creu Roja Catalunya, Miquel Granados Hurtado de l’AVPC de Platja d’Aro i Sagaró i Xavier Jovés Garcia tècnic de Protecció Civil de Manresa.
Actualment, hi ha 165 associacions de voluntariat de protecció civil a Catalunya i 1.804 voluntaris registrats, amb aquesta distribució per províncies: en el cas de les comarques de Girona hi ha 43 entitats i 500 voluntaris.
