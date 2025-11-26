Banyoles avança una setmana l’encesa de llums de Nadal
Serà aquest divendres a les set de la tarda a la plaça Major, amb un acte que inclourà una projecció de mappings, una cantada de nadales a càrrec de les Veus de l'Estany i una xocolatada popular
L’Ajuntament de Banyoles, juntament amb l’Associació de Banyoles Comerç i Turisme, ha presentat la programació de Nadal i Reis, que inclou més de cinquanta activitats per a tots els públics. Les activitats arrencaran aquest divendres a les set de la tarda amb l’encesa dels llums de Nadal a la plaça Major.
L'encesa de l'enllumenat nadalenc inclourà, un any més, una projecció de mappings de tots els instituts de la ciutat, la Fundació Estany i Mas Casadevall; a més de l’habitual cantada de nadales a càrrec de la coral Veus de l’Estany i una xocolatada popular. Les activitats nadalenques s’allargaran fins al cap de setmana del 6 de gener, amb la cavalcada de Reis i les darreres funcions dels Pastorets de Banyoles.
Per tercer any consecutiu, s’ha editat una única publicació on es recullen les més de 50 propostes. Sota el lema ‘Omplim Banyoles de desitjos’ també s’ha presentat la imatge gràfica a càrrec de Júlia Planas, de l’estudi gràfic L’autònoma.
La regidora de Promoció Econòmica de Banyoles, Anna Tarafa, destaca que són "activitats per a tothom però especialment per als infants, que reuneixen tradició, teatre, música i gimcanes, i que ajudaran a dinamitzar social i econòmicament la ciutat, tot reforçant el comerç local”.
Un avet de vuit metres i 50 espais il·luminats
Una de les novetats més visibles serà l’avet de vuit metres d’alçada que s'instal·larà a la plaça Major, així com la decoració al mig de la plaça. A més, també s'han inclòs nous elements decoratius com el trenet que hi haurà a la plaça Doctor Rovira i llums als carrers Escrivanies i Nou amb l’objectiu de connectar els llums de Nadal del Barri Vell i eix central del comerç de la ciutat amb el Monestir de Sant Esteve, un dels espais més visitats de la ciutat aquests dies amb motiu de l’Exposició de Pessebres de Banyoles que aquest any celebra la seva 61a edició. En total, s’il·luminaran una cinquantena d’espais de la ciutat amb unes 370 decoracions.
Els llums de Nadal s’encendran, fins al 22 de desembre, cada dia de dos quarts de sis de la tarda fins a les 12 de la nit, i a partir del 23 de desembre i fins al 7 de gener s’il·luminaran de les cinc de la tarda fins a les dues de la matinada al Barri Vell, l’avinguda Països Catalans, el carrer Llibertat, la plaça Catalunya, les rotondes d’entrada a la ciutat, el carrer Jacint Verdaguer, el passeig de la Indústria i el passeig Mossèn Constans, la plaça de les Rodes i el carrer Rambla.
Fira de Nadal
La programació també inclou la 18a fira de Nadal, que es farà el cap de setmana del 13 i 14 de desembre a la plaça Major i que comptarà amb més de 40 parades d’entitats locals i productes artesanals i nadalencs. Destaquen els diferents tallers nadalencs i d’oficis artesans, la cantada de nadales a càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Banyoles i l’espai de circ familiar, amb l’espectacle ‘Invisible’.
Un any més també destaquen les activitats organitzades per l’Associació Banyoles Comerç i Turisme, com la proposta de fer cagar el tió amb Jordi Tonietti (21 de desembre) o la gimcana de l’Home dels Nassos (31 de desembre), en la que aquest any també hi participarà el Foment de la Sardana de Banyoles.
Des de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme també destaquen la 10a edició de la Ruta dels Avets, amb la participació dels establiments associats i la col·laboració d’escoles, centres de gent gran i entitats socials de la ciutat i la repetició per segon any consecutiu de la campanya ‘Aquest Nadal, rasca un regal’, que es farà del 9 al 15 de desembre i on es repartiran 500 premis directes.
Pel que fa a les activitats culturals, inclouran les funcions d’Scrooge i d’Els Pastorets de Banyoles, a més de El Cant de la Sibil·la, totes amb la companyia Cor de Teatre. També en destaquen les propostes de l’Escola Municipal de Música amb els diferents concerts que faran a l’Ateneu de Banyoles i on es podran veure i escoltar les diferents seccions. Completen la programació cultural el concert de Sant Esteve amb la Coral Veus de l’Estany i teatre familiar amb l’espectacle 'Sons de Nadal' a la Factoria d’Arts Escèniques.
Per fomentar que Banyoles s’ompli dels nostres millors desitjos aquest Nadal, els comerços de la ciutat i l’Oficina de Turisme repartirà targetes amb la frase “Aquest Nadal desitjo que ...” . La frase vol convidar a la població a participar de les festes nadalenques de la ciutat i alhora promoure un ambient nadalenc. Aquestes targetes es podran col·locar al voltant de l’arbre de Nadal de la plaça Major.
