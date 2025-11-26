La Diputació ha invertit 3,3 milions en la millora dels cementiris gironins
Des del 2018, l’ens supramunicipal impulsa un pla per ajudar els ajuntaments a modernitzar la gestió funerària i digitalitzar els equipaments locals
En sis anys, la Diputació de Girona ha destinat més de 3,3 milions d’euros a la gestió i millora dels cementiris municipals de la província. Les ajudes formen part d’un pla de serveis específic integral creat l’any 2018 per dotar d’eines i recursos els municipis amb menys població.
Aquest pla, impulsat pel Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, té com a objectiu facilitar el treball dels ajuntaments en un àmbit sovint complex i poc visible. Així mateix, el diputat Joan Plana va subratllar la importància de la iniciativa i la seva utilitat per als municipis petits durant la jornada formativa «La gestió del servei del cementiri», celebrada recentment a la Casa de Cultura de Girona.
«Serveis públics de qualitat»
Segons va remarcar, la Diputació va crear fa set anys «un pla de serveis específic integral que ajudés a millorar la gestió dels cementiris, sobretot dels que disposen de menys recursos econòmics i humans, per tal que tots els ciutadans tinguin uns serveis públics de qualitat».
En aquest sentit, Plana va destacar que «ja hi ha 85 ajuntaments gironins que utilitzen l’aplicació informàtica GesCem, 54 ens locals que han aprovat el reglament del servei de cementiri sobre la base del model elaborat a la Diputació i que, en sis anys (fins al 2024), s’han concedit 3.326.000 euros en ajuts per realitzar inversions en cementiris».
L’aplicació GesCem permet digitalitzar i centralitzar la informació dels cementiris municipals, des de la concessió dels drets funeraris fins al registre d’inhumacions i exhumacions. Aquesta eina s’ha consolidat com una de les principals novetats del pla, que també inclou suport tècnic i jurídic per ajudar els consistoris a gestionar els seus serveis funeraris.
Aquest Pla de Serveis ofereix gratuïtament assessorament tècnic i jurídic als ens locals per tal de facilitar-los la gestió, ja sigui en l’elaboració dels tràmits administratius o en la resolució de dubtes o circumstàncies que puguin aparèixer.
Jornades informatives
A més del suport econòmic i tècnic, la Diputació impulsa jornades formatives per als professionals municipals vinculats a aquest àmbit. L’objectiu d’aquests actes és adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre el procediment administratiu aplicat a la gestió d’aquests equipaments i conèixer experiències reals de casos problemàtics. A la darrera jornada hi van participar un centenar de secretaris, tècnics i personal administratiu encarregats de la gestió de cementiris en ajuntaments i ens locals de la demarcació.
Durant la sessió, es van presentar els models de procediment que el servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris ha elaborat per als casos més habituals, com la concessió del dret funerari, el canvi de titularitat, l’extinció del dret funerari, la inhumació i l’exhumació.
A més, la jornada va comptar amb la participació d’experts i professionals de Cementiris de Barcelona, SA, que van exposar les principals problemàtiques en la gestió dels cementiris urbans i van aportar exemples de bones pràctiques.
Espai de debat
La sessió es va tancar amb un espai de debat que va permetre posar en contacte els professionals, fer xarxa i recollir les necessitats dels ens locals en aquest àmbit. Els assistents també van poder compartir dubtes amb els ponents experts i plantejar possibles millores per a futures edicions del programa.
