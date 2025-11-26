La Generalitat compra 16 pisos de lloguer a Olot per reforçar el parc públic d’habitatge
L’operació forma part del paquet de 1.064 pisos adquirits a La Caixa
La Generalitat ha adquirit 16 pisos de lloguer situats a Olot en una operació que forma part del paquet de 1.064 habitatges comprats a InmoCaixa. Els 1.064 pisos estan repartits en catorze municipis: Barcelona (182), Cornellà de Llobregat (81), L’Hospitalet de Llobregat (112), Mataró (61), Montornès del Vallès (19), Sant Just Desvern (118), Sentmenat (109), Sitges (186), Terrassa (75), Tordera (41), Olot (16), Lleida (49), Tarragona (6) i Sabadell (9). En la majoria de casos són habitatges ja ocupats, que mantindran el règim de lloguer actual malgrat el canvi de propietari.
“El Govern fa una inversió decisiva per ampliar de forma immediata el parc públic de Catalunya”, ha afirmat Illa, subratllant que molts d’aquests pisos “estaven a punt de perdre la condició de lloguer social” i que, amb la compra, “passen a ser habitatge protegit de manera permanent, amb rendes acordes a aquesta condició”. Segons el president, la mesura “garanteix l’estabilitat residencial” i evita que les famílies hagin d’afrontar canvis en les condicions del contracte.
Una inversió de 87,2 milions
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha remarcat que es tracta “d’una política àgil i eficaç” que permet “evitar que aquestes vivendes surtin del circuit social, rescatar-les a un preu inferior al de construir obra nova i ampliar de manera immediata el parc públic”. El cost mitjà de la compra és de 82.000 euros per habitatge, amb una inversió global de 87,2 milions.
El Govern destaca que aquesta adquisició s’articula a través de l’Incasòl, que assumirà la titularitat dels immobles i coordinarà la gestió amb el Departament de Territori i els ajuntaments. Illa ha recordat que, amb aquesta operació, les compres realitzades conjuntament amb InmoCaixa en l’últim any superen les 1.900 unitats incorporades al parc públic.
La compra s’integra en el Pla 50.000, que fixa l’objectiu que el 15% del parc residencial de Catalunya sigui públic. Per la seva banda, InmoCaixa inclou aquesta venda en el seu procés de desinversió responsable iniciat el 2021, prioritzant primer els inquilins interessats a comprar i, en segon lloc, les administracions públiques perquè destinin els pisos a lloguer protegit.
