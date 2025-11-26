L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
La valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament motiva la primera plantada a l'alcaldessa d'Aliança Catalana en aquest mandat
L'aprovació de la relació i valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Ripoll, va provocar que els regidors en bloc de l'oposició abandonessin el ple municipal que dimarts al vespre se celebrava a la sala Eudald Pradell del consistori. L'equip de govern d'Aliança Catalana que lidera l'alcaldessa Sílvia Orriols, volia aprovar aquest punt amb unanimitat, i va demanar la corresponsabilitat als cinc grups de l'oposició. L'organigrama que havia elaborat l'empresa Daleph -que també ha treballat en relacions laborals amb ajuntaments com el de Llagostera, Castellar del Vallès o Granollers- comptava amb la complicitat d'ERC que hi volia votar a favor, i amb l'abstenció de la resta de grups. Però en el debat d'aquest punt, Orriols va exigir un gest unànime que li van denegar. I es va desencadenar la tempesta.
L'alcaldessa va reivindicar l'acord com un objectiu del seu govern, per retribuir al personal "segons les funcions" i reduint figures innecessàries. La proposta estava, segons Orriols, consensuada amb tots els sectors i afavorint "al 80 % de la plantilla", amb una ordenació de nòmines i complements que s'hauria perllongat durant 7 anys, ja que suposava un augment de 400.000 euros en el pressupost municipal, tenint en compte que la llei no li permet sobrepassar la massa salarial. El pressupost d'aquest any que s'havia aprovat en tirar endavant la moció de confiança que ella mateixa va plantejar al gener, ja contemplava 50.000 euros a aquest afecte, que com en no tirar endavant, "ara, es perdran".
Els grups de l'oposició van justificar l'abstenció tot i dir que era "una proposta excel·lent però amb poc marge per estudiar-la" segons l'independent Joaquim Colomer. El socialista Enric Pérez va qualificar a Orriols de "pocavergonya" en considerar que els sotmetia a un xantatge, malgrat que va acabar retirant aquesta paraula. La regidora de Junts, Montsina Llimós va destacar-li "el tarannà dictatorial i poc respectuós" lamentant també el poc temps que els ha donat per valorar el seu plantejament. La republicana Chantal Pérez va retreure-li que no va voler deixar sobre la taula les ordenances fiscals ni el pla de sanejament o l'acord per la residència de la Fundació Eduard Soler, i, en canvi, "coacciona al plenari allò que no li ha interessat consensuar prèviament". La CUP també es va decantar per l'abstenció, malgrat que Jordi Hostench hauria preferit un acord en què la forquilla salarial no fos tan gran com la que es plantejava.
Quan el punt dels llocs de treball ja s'havia deixat sobre la taula per un futur replantejament, i es debatia la modificació del sector de Caselles del POUM, els grups municipals van abandonar progressivament el plenari. Primer va fer-ho ERC, seguits de Junts, el PSC, la CUP i finalment l'independent i expresident del Consell Comarcal, Joaquim Colomer. Precisament Colomer, a qui Junts va expulsar de l'anterior equip de govern, havia tingut una batussa dialèctica amb Orriols, que el va qualificar de traïdor per voler influir sobre treballadors municipals "a través de captures de pantalles enviades durant el cap de setmana". L'alcaldessa va afirmar que ara es creu les acusacions de gestionar comptes falsos de Twitter o fer guixades públiques en parets properes a l'escola de l'Escola Vedruna contra Llimós -directora d'aquell centre- per les quals van fer-lo fora del grup de Junts fa tres anys. Colomer va acusar-la de no tirar endavant en solitari la proposta malgrat poder-ho fer, per no tenir voluntat de "consensuar". Prèviament, Orriols va lamentar que després de mesos de negociacions, i que en anteriors mandats "governs progressistes" no se n'haguessin sortit, ara no recolzessin aquest acord a un equip de govern a qui, en canvi, no dubten de qualificar "d'extrema dreta".
