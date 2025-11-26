L'SNCF ofereix classes de català gratuïtes durant els viatges amb TGV entre París i Barcelona
Professors de l'Institut Ramon Llull ensenyen paraules, expressions i nocions de cultura catalana
L'SNCF ofereix classes de català gratuïtes durant els viatges amb TGV entre París i Barcelona. Professors de l'Institut Ramon Llull ensenyen paraules, expressions i nocions de cultura catalana als passatgers. El responsable de comunicació del TGV INOUI d'SNCF, Sébastien Gaussot, ha indicat que la iniciativa sorgeix arran d'un estudi que concloïa que "un 30% dels francesos no havien sentit mai parlar català". "Ens sentim ambaixadors de la destinació i ens sembla normal presentar l'idioma i la regió als nostres viatgers". Des d'aquest estiu han començat una prova i oferiran una vintena de classes fins a finals d'any. Es realitzen al vagó bar i duren uns quinze minuts. La intenció de la companyia és ampliar el servei a partir del 2026.
L'empresa de transports SNCF Voyageurs va realitzar un estudi que concloïa que un 30% dels francesos no havia sentit mai a parlar en català. A més, tres de cada deu no sabien que a Barcelona són cooficials el català i el castellà. "L'estudi revela un cert desconeixement per part de la població francesa pel que fa a la realitat i identitat local de Catalunya", assenyalen des de la companyia.
Com a resposta a aquesta realitat i amb l'objectiu d'apropar la realitat catalana als viatgers francesos i internacionals, l'SNCF ha començat a oferir classes de català durant els viatges amb TGV entre París i Barcelona, amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull.
"Ens sentim una mica com a ambaixadors de la destinació i ens sembla normal presentar l'idioma i la regió als nostres viatgers", ha ressaltat el responsable de comunicació del TGV INOUI d'SNCF, Sébastien Gaussot. Aquest estiu han començat una prova i oferiran una vintena de classes fins a finals d'any. La previsió és ampliar i consolidar el servei a partir del 2026 per poder oferir lliçons de català "cada dia, en tots els trens".
Quinze minuts de nocions bàsiques
Un dels professors de l'Institut Ramon Llull que imparteix les classes és en Jordi de la Vega. El docent ha indicat que la majoria de persones que volen aprendre'n són passatgers que "són conscients que a Barcelona es parlen dues llengües i volen saber més sobre el català".
Les lliçons, que les imparteix al vagó bar, solen durar uns quinze minuts. "En funció de cada persona i de les seves necessitats, els ensenyem nocions bàsiques de català, però també de cultura, gastronomia, monuments... perquè quan arribin a Barcelona tinguin una mica de bagatge", ha afegit.
Les classes s'anuncien per megafonia i també hi ha repartits cartells i materials didàctics pel tren. "Els donem un paper amb paraules bàsiques de català perquè s'ho puguin emportar i puguin practicar", ha indicat de la Vega.
Una de les seves alumnes durant el viatge entre París i Barcelona ha estat l'Halyma, que viu als afores de la capital francesa. Ara no està treballant i ho aprofita per viatjar a Barcelona i Catalunya. "M'agradaria aprendre català per poder parlar amb la gent i per conèixer la cultura catalana", ha apuntat.
Ella parla francès i castellà, però admet que el català li costa una mica. "Entenc paraules bàsiques. De moment he après a dir adeu, bona tarda, bon dia o si us plau".
També han rebut una de les classes una parella que està de viatge de noces. L'Omaima i en Mohammed han assenyalat que han decidit aprofitar el viatge amb les lliçons del docent perquè creu que "és una bona llengua". "Vaig estudiar castellà a l'escola i ara gràcies a en Jordi [el professor] estic més interessada a aprendre també català", ha remarcat.
