Masella dona el tret de sortida a la temporada d'esquí al Pirineu i a tot l'Estat amb bones perspectives
L'estació obre el sector de Coma Oriola i treballa per estar a ple rendiment pel cap de setmana llarg de la Puríssima
L'estació cerdana de Masella ha iniciat aquest dimecres la temporada d'esquí amb bones perspectives, convertint-se en la primera que ho fa a tot el Pirineu i arreu de l'estat espanyol. En aquestes primeres hores s'ha posat en marxa el sector de Coma Oriola i la zona de Masovera, ja que el fort vent que bufa a cotes altes i mitjanes impedeix, de moment, obrir més pistes. Es preveu, però, que a partir de demà i el cap de setmana estiguin disponibles més remuntadors i l'objectiu és treballar per estar a ple rendiment de cara al cap de setmana llarg de la Puríssima. Les nevades d'aquesta matinada i dels darrers dies han animats els aficionats a l'esport blanc a calçar-se els esquís per fer les primeres baixades de la temporada.
La directora comercial i de màrqueting de Masella, Maite Martí, ha afirmat que, "a la que hi ha una mica de neu", opten per donar el tret de sortida a la temporada. També ha detallat que esperen que el vent perdi força per poder obrir fins a la zona del pla de l'estació.
Martí ha dit que estan molt contents de poder començar a finals de novembre, després de dos anys en què no havien pogut obrir pel Pont de la Puríssima. En aquest sentit, ha explicat que a banda de les darreres nevades i el fred, la neu produïda ha estat clau. De fet, ha apuntat que s'ha invertit prop d'un milió d'euros en les instal·lacions, sobretot per posar en marxa una nova sala de màquines que permet fabricar neu amb un 30% menys d'energia, a més de canviar diversos canons per altres de més eficients.
Una de les primeres esquiadores ha estat Natàlia de Rivera, professora de l'escola d'esquí de Masella, que ha dit que de moment faran baixades pel sector de Coma Oriola, a l'espera que ja obri el pla de Masella. Així, ha destacat que la temporada comença amb més fred i neu que l'anterior.
