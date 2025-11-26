La Molina avança l’obertura i estrena la temporada aquest cap de setmana
Vallter, com la resta d’estacions de Pirineu365, preveu iniciar l’activitat pel Pont de la Puríssima
La Molina obrirà aquest cap de setmana després d’avançar l’inici de la temporada d’esquí. L’equipament de la Cerdanya ha decidit posar en marxa les pistes uns dies abans del previst gràcies a les bones condicions de neu acumulades aquests dies, mentre que Vallter, com la resta d’estacions de Pirineu365, preveu iniciar l’activitat pel Pont de la Puríssima.
Les nevades recents, les baixes temperatures i la feina de preparació de les últimes jornades han permès que el domini presenti gruixos d’entre 20 i 40 centímetres de neu pols. Aquest escenari ha fet possible anticipar l’obertura i posar en funcionament un total de 14 pistes de les zones de Pista Llarga, Trampolí i Cap de Comella. També operaran cinc remuntadors: els telecadires de Pista Llarga, Trampolí i Cap de Comella, i les cintes Johan Cruyff i el parc infantil de Pista Llarga. El servei de lloguer de material estarà disponible. La Molina també activarà diversos serveis i activitats complementàries coincidint amb aquesta obertura avançada. Entre ells, el restaurant-cafeteria Alabau, l’Autoservei, el Parc d’Aventura, el Circuit de la Fauna, la pista de trineus de Coll Sisé, el Tubbing i el Campament de Nadal. També estaran en funcionament el Centre d’Esport Adaptat, les escoles d’esquí i el servei de guardaesquís.
Tornarà a tancar uns dies
Després d’aquest cap de setmana, l’estació tornarà a tancar uns dies per completar els preparatius i reobrirà el dijous 4 de desembre, quan entrarà en el calendari ordinari d’activitat que s’allargarà fins a final de temporada.
Una de les novetats destacades d’aquest inici és que, per primera vegada, totes les persones que hagin adquirit el forfet de temporada d’alguna de les sis estacions de Pirineu365 el podran utilitzar ja aquests dies a La Molina. Els abonats de l’estació hi podran accedir de la manera habitual, mentre que els que tinguin un suport d’un altre centre hauran de passar per les oficines per validar-lo. La resta d’estacions del grup, Boí Taüll, Espot, Port Ainé, Vall de Núria i Vallter, mantenen la previsió d’obrir coincidint amb el Pont de la Puríssima, sempre condicionat a la meteorologia de les pròximes jornades i al treball de preparació que s’està fent aquests dies. L’objectiu és oferir el màxim de domini esquiable i posar en marxa la resta d’activitats pròpies de l’inici de temporada.
